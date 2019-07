"Tenemos una muy buena relación con el presidente"

El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, es de los que cree que la única manera de cumplir con el compromiso de anteponer los intereses de la población a los políticos-partidarios es haciendo equipo. Por ello, aseguró que existe el compromiso de hacer todos "los esfuerzos para llevar la mejor relación con el gobierno central" y sus representantes de las diferentes carteras del Estado, como Salud, Cultura y Seguridad, entre otras.

¿Cómo se está desarrollando la relación con el Ejecutivo luego de que la campaña política fue muy tirante?

Es normal que haya tensiones en una campaña política, y más si somos adversarios políticos, pero una vez pasada la campaña, creo que es importante anteponer los intereses de la gente, de la ciudad y del país a cualquier interés político, partidario o personal que se tenga. De nuestra parte siempre estarán todos los esfuerzos para llevar la mejor relación con el gobierno central para poder llevar lo mejor para nuestra ciudad y nuestra gente. Si unimos esfuerzos, podemos conseguir mucho más que si trabajamos cada quien por su lado. Y no solo el gobierno central y el gobierno local, sino también involucrar al sector privado a la ciudadanía, a las ONG, a la cooperación internacional, a las iglesias, a todos los actores de nuestra sociedad. Tenemos una muy buena relación y muy buena comunicación con el presidente y diferentes representantes de las carteras de Estado y debemos buscar mantener esas buenas relaciones para trabajar por el bien de nuestra gente.

Hay quienes dicen que Ernesto Muyshondt ha cambiado su discurso para tener esa buena relación con el Ejecutivo...

Yo siempre he sido coherente y consistente con mi discurso. Desde el momento que me eligieron como alcalde fue para trabajar por el bien de la gente y de la ciudad, y haré todo lo que esté a mi alcance y trabajaré con los que deba trabajar para transformar positivamente a San Salvador y generar una mejor calidad de vida a nuestra gente. Creo que lo mismo debe pasar con los que han sido electos en el gobierno central, para Nayib (Bukele) y su equipo. Ellos deben buscar trabajar con diferentes alcaldes aunque sean de otros partidos políticos. Siempre habrá gente miope que critique eso, que me criticará a mí por buscar consensos con el Gobierno y que critique a Nayib por buscar trabajar con un alcalde de ARENA, el señor (Javier) Simán por ejemplo. Pero nosotros miramos, por ejemplo, una encuesta reciente y en ella el 92 % de la gente quiere que trabajemos juntos. Por supuesto que habrá momentos en los que no nos pongamos de acuerdo. Una oposición debe ser vigilante y en el momento que se quiera contrariar nuestro marco constitucional y el Estado de derecho vamos a ser confrontativos, pero debemos de procurar trabajar de la mano en todo lo que beneficie a nuestra gente.

Usted mencionó a Javier Simán. ¿Cómo asume sus críticas?

Yo lamento que haya una obsesión enfermiza de él y una gente muy cercana a él en contra de mí. Creo que él nunca superó la derrota interna que tuvo en el partido y quiere buscar culpables. De mi parte, ojalá que él ocupe sus energías en temas positivos y de beneficio del partido, si es que quiere el bien del partido y en temas beneficiosos para el país. El tratar de generar división no le trae beneficios ni a él, ni al partido, ni al país.

Hablando del partido, ¿cómo se digieren las inhabilitaciones de cuatro diputados: Gustavo Escalante, Simeón Magaña, Felissa Cristales y Milena Mayorga?

El partido tiene sus instancias y en este caso será el partido el que determine si existe razón para sancionarlos. Yo no creo que deba sancionarse a alguien por disentir, hacer crítica constructiva, por hacer señalamientos porque creo que es algo que diferencia a ARENA de otros partidos. En ARENA se permite la crítica constructiva y diversidad de opiniones siempre y cuando se haga con respeto y dentro del marco de los principios, valores y objetivos del partido, no comparto se sancione. Ahora si hay otras cosas detrás, eso habrá que investigarse. De los cuatro diputados conozco a uno. En el caso de Escalante se le está atacando por haber pedido que la Comisión Política fuera electa democráticamente, algo que comparto al cien por ciento. No podemos hablar de democracia y en el partido se impone una Comisión Política a dedo.

Habla de respeto, pero en esto ¿qué es más grave, esos señalamientos que usted dice hicieron los diputados o las expresiones peyorativas hechas por el alcalde Roberto d’Aubuisson sobre los diputados?

Yo creo que ambas cosas son desafortunadas. En el caso de las expresiones de Roberto estas fueron expresiones privadas que hizo fuera del aire (de una entrevista televisiva). Me parece de muy mal gusto que alguien de un medio de comunicación las haya querido publicar. Definitivamente no se puede aplaudir ese tipo de expresiones. En el caso de los diputados, son cuatro casos distintos y cada uno tendrá sus razones y motivaciones para hacer expresiones que van en contra de la dirigencia.

¿Los diputados faltaron el respeto al partido?

Algunos hicieron sus señalamientos con respeto. Otros, en el caso de la diputada Cristales, ella se refirió en términos muy peyorativos a liderazgos importantes del partido, y ahí sí no comparto que se le llame "dinosaurios" a gente que ha entregado su esfuerzo, su trabajo por el país y que ha dado aportes enormes. Eso no lo voy a permitir.

¿Mauricio Interiano tomó la mejor decisión al dimitir de su cargo como presidente del COENA?

Yo hubiera querido que concluyera su periodo. Lo que le faltó, creo, fue un poco más de acción porque luego de la derrota electoral se debía haber conformado un equipo de transición donde el COENA siguiera administrando el partido, pero este equipo se hubiese encargado del proceso de elección de una nueva dirigencia y de las reformas estatutarias que eran necesarias y urgentes, así como corregir muchos de los errores que se cometieron en los últimos dos años, muchos de los cuales son consecuencias de esas reformas a los estatutos que nos dejamos imponer.

En diferentes ocasiones se ha hablado de la posibilidad de que en las elecciones internas se presente una candidatura de planilla por consenso. ¿Estaría de acuerdo con ella?

Yo estoy de acuerdo con una dirigencia de unidad, una en la que todos se sientan cómodos, no solo los areneros, sino también los que comparten valores y principios de nuestro partido.