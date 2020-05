"Tengo síntomas de covid-19 pero sigo trabajando en la PNC"

Sara trabaja como agente destacada en la delegación de San Salvador, ubicada en la colonia Monserrat de la capital. Ella, junto a otras compañeras, ha optado por quedarse en la delegación policial para no regresar a su casa, pues desde hace 14 días asegura tener síntomas muy parecidos a los de la pandemia covid-19, por lo que teme contagiar a su familia en caso de estar positiva.

Ella es madre y esposa, también hija. También teme revelar su identidad porque en la delegación policial les han ordenado no contar que aún no les hacen la prueba. Sara es una de las 128 policías que les debían realizar la prueba covid-19 el miércoles pasado, la solicitud de los test surgió de un jefe policial después de que 12 agentes fueran a la unidad de salud de Montserrat a solicitar ser examinados.

"Tengo síntomas: he perdido el olfato, también el gusto y tengo calenturas que van y vienen. Mientras tanto, sigo trabajando en los retenes de la PNC que verifican que la gente no salga de su casa en esta cuarentena domiciliaria", relata la policía, quien tiene un niño pequeño al que no ve desde hace más de dos meses, se alejó por temor a contagiarlo.

En las primeras semanas de la emergencia nacional, Sara estaba destacada como parte del contingente de policías que daba seguridad a los mercados municipales de San Salvador, luego fue trasladada a los controles vehiculares que fueron instalados para controlar la cuarentena domiciliaria.

Adela, también compañera de Sara, explica que cada semana en la delegación se reunían con uno de los agentes que están graves por covid-19, pero que a ese compañero "le realizaron la prueba porque ya estaba grave".

Sara y Adela duermen en la misma habitación, donde todas se acomodan, tanto las que tienen síntomas como las que no. Las autoridades les han dicho que esperen, pero mientras tanto explican que lo que hacen es comprar insumos de higiene y protección en algunas farmacias para pasar el día.

"También he comprado pastillas para pasar la calentura que me da a veces. De repente me quiere dar como gripe, pero para eso están las farmacias. Si hemos comprado nuestros insumos de limpieza, podemos con esto", agrega Adela, mientras explica que espera pronto le puedan hacer la prueba para ver si está enferma.

Sara, sin embargo, es menos esperanzadora, ella sabe los síntomas que tiene y cree que la corporación policial no le hará pruebas a todos los agentes , porque saben que al menos la mitad resultarán positivos.

El ministro de Salud, Francisco Alabí, en ocasiones anteriores, explicó que los agentes de la PNC estaban en primera línea, por lo que eran los más expuestos a esta enfermedad. El director de la corporación policial, Mauricio Arriaza Chicas, inauguró un centro para atender policias positivos de covid-19 a mediados de mayo.