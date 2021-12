"Tengo un montón de enfermedades, cálculos, me duele todo el cuerpo y a veces no como": "Centímetro", el payaso de 1.19 m que pide ayuda para subsistir

Su nombre es José Ulises Díaz Escobar, tiene 60 años y se dedica a vender carritos de plástico, burjugas, vuvuzelas, entre otros juguetes plásticos, en el centro de San Salvador. Asegura que también ha sido payaso y reparador de zapatos. Como artista circénse era conocido como "Centímetro", dice.

José Ulises Díaz Escobar es un comerciante informal que trabaja en el centro de San Salvador. Foto Jorge Carbajal

José Ulises, quien mide un metro con 29 centímetros a causa del enanismo, se pasea por las calles del centro de San Salvador ofreciendo gran variedad de juguetes que lleva a cuestas y su particularidad es que hace sonar un silbato que simula el llanto de un bebé.

"Tengo un montón de enfermedades, cálculos renales, me duele todo el cuerpo, la cabeza, a veces no como porque las ventas están malas", explica sobre las dificultades que día a día enfrenta para subsistir.

Aunque trabaja a diario vendiendo juguetes, asegura que sus padecimientos de salud y la falta de un empleo formal a veces le impiden comer los tres tiempos o tratarse sus enfermedades. Foto Jorge Carbajal

Asegura que, ante la falta de empleo y sus padecimientos de salud, en los últimos meses ha ido a dejar varias cartas dirigidas a la presidencia de la República para que le ayude con una vivienda y alimentos. "Me hacen las cartas porque no puedo leer ni escribir, he ido a dejar varias cartas a Casa Presidencial, pero no me han contestado", agregó.

Hace un llamado a la generosidad para recibir ayuda o, al menos, que le ayuden comprando su mercancía. Foto Jorge Carbajal

Según José Ulises, quien viven en un mesón cercano a la antigua terminal de oriente, no tiene familia ni nadie que le apoye, por lo que solicita ayuda.

Si usted quiere ayudarle, lo puede encontrar vendiendo en el centro de San Salvador, particularmente en el centro histórico.