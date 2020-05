"Tenía $40 para la venta y los gasté"

Una improvisada champa construida de láminas deterioradas y palos, ubicada a orillas de una quebrada del caserío La Gloria, del cantón Los Amates, en Yayantique (La Unión) es el hogar de Rosa, una madre soltera que lucha por sacar adelante a un niño de 9 años, y a una niña de siete.

Además de las malas condiciones de la vivienda que habitan, la familia tampoco cuenta con agua potable ni servicio de energía. Por la noche se alumbran con candela. La madre se ganaba la vida vendiendo verduras de manera ambulante. Iba al mercado de San Miguel a comprarlas y revenderlas en la comunidad, pero debido a la cuarentena domiciliar no ha podido salir a trabajar para alimentar a sus hijos.

"Para mí ha sido bastante duro, porque yo iba al mercado, traía venta y la revendía en los cantones, y hoy no puedo ni dejar a mis niños ni ir al mercado a traer venta, y sí me ha afectado bastante esta situación. Y aquí solo yo soy la fuente de ingreso. Tenía $40 para la venta y ya me los gaste", cuenta Rosa Cándida Rivas.

Para mala fortuna, esta madre soltera tampoco salió beneficiada con el subsidio de $300 para alimentación que entregó el Gobierno a personas afectadas por la emergencia y ha tenido que ingeniárselas para ir comiendo racionado con los pocos dólares que tenía Rosa.

Debido a las carencias que enfrenta la familia un grupo de personas de Yayantique hicieron gestiones con instituciones del gobierno para proveerle alimentos, por lo que la semana pasada recibieron un paquete de víveres. La familia también necesita una vivienda digna. Si desea ayudar a esta madre puede llamarle al teléfono 7283-9578.