"Tenía cuatro meses sin saber nada de mi hermano y me doy cuenta de que está en la UCI del Rosales”, hermana de capturado durante régimen de excepción

“José está en el Hospital Rosales en estado delicado en cuidados intensivos. Si algo le pasa será culpa del sistema de justicia inepto que nunca ha servido para nada, todo sigue igual de podrido”, publicó la familia de José Leonidas Bonilla Torres en una página de Twitter.

Claudia, su hermana, relató a LA PRENSA GRÁFICA que fue hasta ayer que se dieron cuenta que José fue trasladado de emergencia el pasado 25 de agosto al hospital Zacamil con síndrome coronario luego de sufrir un infarto al interior del Centro Penal La Esperanza, mejor conocido como “Mariona”.

Además, menciona que el abogado particular ha estado constantemente consultando en el Juzgado Especializado de Instrucción B2 de San Salvador sobre el caso de su hermano. “Precisamente ahora (ayer) le dijeron que en efecto mi hermano había sido trasladado al hospital Zacamil”, relató.

José es INOCENTE! 4 MESES DETENIDO SIN SU MEDICAMENTO PARA LA PRESIÓN ARTERIAL! De Mariona lo llevaron al Zacamil en estado crítico por un infarto ,lo trasladaron al Rosales y se encuentra en la UCI con ventilación porque además le dio COVID! MALDITO #RégimendeExcepción pic.twitter.com/8TroZKVhSE — Justicia para José Leonidas Bonilla (@justiciaJoseBon) September 2, 2022

Claudia también aseguró que lograron conocer más información de su hermano y les confirmaron que el 25 de agosto llegó al hospital Zacamil luego de sufrir un infarto, pero que el personal médico logró estabilizarlo, lo ventilaron y lo enviaron para medicina mujeres donde hay una Unidad de Cuidados Intensivos en ese hospital.

“Le hicieron unas pruebas de covid y resultó positivo, aparte del problema del corazón, entonces el lunes 29 de agosto lo trasladaron a la UCI del hospital Nacional Rosales y ahora me di cuenta de que ahí estaba. Yo fui, no pude ingresar ni siquiera a verlo a través de una ventana porque la custodio no me lo permitió”, cuenta Claudia con su voz entrecortada.

Su familia expresa que el 9 de mayo José enfrentó la audiencia de imposición de medidas, en esa ocasión su abogado presentó una constancia médica sobre su estado de salud y detallaron que necesitaba medicina para la presión arterial pero que en Mariona nunca se la dieron.

“No le cumplieron el medicamento que la juez ordenó en un escrito, además ella ha estado dilatando el proceso pidiendo un informe tras informe y al final ahora mi hermano se encuentra en estado crítico en el hospital y pues solamente un milagro de Dios puede hacer la obra”, lamentó la hermana de José.

José Bonilla fue detenido el 26 de abril. Su familia relata que policías irrumpieron en su vivienda, ubicada en la residencial Marsella, y le pidieron que los acompañara porque lo investigarían.

Un día después de su captura, su hermana fue a la delegación donde él guardaba detención y Bonilla le mencionó que los agentes policiales lo habían obligado a firmar actas donde se hacía responsable del delito de agrupaciones ilícitas.

Ahora, José cumple 128 días de estar detenido, la incertidumbre se apoderó de la familia Bonilla desde el día que lo capturaron. Luego de más de cuatro meses de estar en Mariona y al saber su estado de salud piden que sea liberado ya que no pertenece a ninguna estructura pandilleril.

“Están cometiendo tantos actos inhumanos, no les importa la vida, la salud de las personas inocentes, no les interesa nada solamente sumar números para que digan que es el país cool pero hay tanta injusticia y tanta falta de derechos humanos, no hay quien vele por ellos y me siento tan frustrada”, concluyó Claudia.