Tensión con invitados en Comisión Financiera

Duros cuestionamientos fueron recibidos por los invitados de los buró de crédito Equifax Centroamérica, Transunión El Salvador e Información de Referencias Crediticias (INFORED) en la Comisión Financiera, ayer, por parte de los diputados de Nuevas Ideas.

Los invitados, sin embargo, exigieron a los legisladores hacer preguntas "más razonables", pues varios cuestionamientos rozaban temas que están fuera del alcance de estas entidades, según explicaron.

Un buró de crédito es una agencia que recopila datos de los usuarios para determinar su comportamiento crediticio. Esta información la proporciona a instituciones financieras para saber si una persona califica o no para un crédito. Pero no depende de los buró si la persona califica o no.

Algunas de las preguntas buscaban saber qué han hecho estas entidades para reducir la exclusión financiera. A lo que Jaime Roberto Domínguez, de INFORED respondió "cumplir la ley".

La diputada Anabel Belloso (FMLN) dijo que, en varias ocasiones, los legisladores de NI han expresado que buscarán que los historiales crediticios sean administrados por el Gobierno.