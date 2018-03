Tensión entre trabajadores y la UMO por contrato colectivo del MOP

Lee también

Los empleados del Viceministerio de Transporte (VMT) tuvieron ayer un conato de violencia con los de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), de la Policía Nacional Civil (PNC), cuando los primeros protestaban para exigir que se cumpla el contrato colectivo de trabajo firmado el año pasado con el Ministerio de Obras Públicas (MOP).El enfrentamiento se produjo frente a las instalaciones del VMT, que están ubicadas en el kilómetro 9.5 de la carretera que conduce hacia el puerto de La Libertad, lo que produjo también un congestionamiento serio en las vías de la zona de Santa Tecla y en varias colonias aledañas.El acceso a las oficinas del viceministerio fue bloqueado por varios minutos por los empleados de la institución, razón por la que intervino la UMO y surgió el pequeño enfrentamiento que derivó en empujones, gritos e insultos.Ante la presencia de la policía, los trabajadores colocaron un cabezal para evitar el paso de los agentes .Al lugar también llegaron funcionarios de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), para intentar mediar en el conflicto que mantienen los trabajadores con su institución.Los empleados, no obstante, se mantienen inconformes por el incumplimiento de los acuerdos salariales firmados con el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez.El lunes, una centena de trabajadores del MOP igualmente bloqueó la alameda Manuel Enrique Araujo para exigir al ministro que se cumpla el contrato colectivo de trabajo firmado en julio del año pasado y para el que no se cuenta con fondos.Fuentes del MOP dijeron el lunes que las protestas eran fundamentadas y legítimas, pues el acuerdo estaba firmado pero los fondos no habían sido autorizados por el Ministerio de Hacienda para poder hacer los respectivos aumentos.Ayer los trabajadores exigieron a Hacienda el desembolso y aseguraron que no dejarán de tomar acciones hasta que cumplan con el contrato.