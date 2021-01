Tercer País Seguro entre EUA y El Salvador aún sin ejecución

El nuevo gobierno estadounidense del presidente Joe Biden no ha ejecutado, ni ejecutará a corto plazo, el acuerdo con El Salvador de Tercer País Seguro, el cual le permitiría enviar a suelo salvadoreño a migrantes que solicitan asilo al llegar de manera ilegal a Estados Unidos.

De hecho, el acuerdo no se ha ejecutado desde que se firmó, a finales de 2019, pese a que el Ejecutivo de nuestro país siempre manejó que estaba listo para ello.

Roberta S. Jacobson, asesora especial del presidente y coordinadora para la Frontera Sudoccidental desde el 20 de enero de 2021, declaró ayer en conferencia de prensa que los acuerdos de asilo de Tercer País Seguro con los países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) siguen vigentes, pero no se están aplicando en la actualidad.

“Las transferencias de personas bajo el acuerdo, en el caso de Guatemala, fueron suspendidas desde marzo del año pasado por razones de la pandemia del covid-19. Los otros dos acuerdos, con El Salvador y Honduras, no han sido implementados. Actualmente no hay planes para transferir personas bajo ninguno de los tres acuerdos”, declaró Jacobson ayer.

La información brindada ayer por Jacobson contradice la versión del Secretario interino de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Chad F. Wolf, quien estuvo de visita en El Salvador en noviembre de 2020 y que en ese momento dijo que ya estaba todo listo para la implementación del Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA), firmado en septiembre de 2019 entre la administración de Donald Trump y el presidente Nayib Bukele.

El acuerdo también contemplaba una ayuda económica de poco más de $40 millones para los países que dieran asilo a los migrantes enviados por Estados Unidos, pero Jacobson no ahondó en si este dinero se brindaría aunque no esté en ejecución.

La asesora también hizo hincapié en que el gobierno de Biden no permitirá la migración ilegal. “La situación en la frontera no ha cambiado. Usted pone en peligro su vida, su familia y sus acompañantes. Los procedimientos no van a cambiar de noche a día y ahora es especialmente peligroso por la pandemia”, declaró. También dijo que ningún migrante que ingrese a la nación norteamericana este año entrará en planes de legalización.

Reafirman plan de migración de Biden Según Jacobson, estas son algunas de las apuestas del presidente Joe Biden para el tema migratorio:

Legalización

Una de las propuestas es legalizar a los migrantes que ya están dentro de Estados Unidos, cerca de 11 millones, pero eso no incluye a los que han entrado en 2021.

Inversión

Jacobson dijo que Estados Unidos destinará fondos para mejorar las condiciones de vida de las personas en los países del Triángulo Norte y evitar que opten por emigrar de forma ilegal.

Asilos

La prioridad es unificar a las familias de los que ya solicitaron asilo. Sin embargo, dijo que ya no están inscribiendo más personas en el programa de protección de migrantes.