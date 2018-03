Termina paro tras acuerdo de entrega de aumento salarial

Lee también

Los empleados de la unidad de mantenimiento de la Alcaldía de Usulután normalizaron la recolección de basura luego de que les confirmaron que el aumento salarial prometido para este año se les haría efectivo el otro mes.“Nos han dicho que el aumento en febrero abarcará los dos meses, por lo que al cumplirse con ese acuerdo ya normalizamos las actividades de recolección de la basura”, dijo Francisco Lara, miembro de la Asociación de Trabajadores Municipales (ASTRAM).Lara mencionó que el aumento será para todos los empleados y no solo para cierto sector, como lo había señalado el alcalde Miguel Ángel Jaime, quien esta semana mencionó que existía una propuesta para que el incremento beneficiara a los que ganan menos de $450.El jefe municipal en época de campaña prometió un alza salarial de $90 distribuidos en tres años para todos los empleados. El año pasado se aplicó un aumento de $30.La recolección de basura comenzó el jueves, pero debido a la gran acumulación, ayer aún había zonas que no habían sido atendidas.Las labores fueron suspendidas desde el lunes pasado, como medida de presión ante la incertidumbre que tenía ASTRAM sobre el cumplimiento del aumento. Jaime Salmerón, concejal del FMLN, confirmó que el aumento será para los más de 500 empleados de la alcaldía.En tanto, la alcaldía usuluteca aún no tiene presupuesto aprobado. El borrador de este fue presentado por el alcalde por un monto de $11.1 millones, mientras que el del año pasado fue de $8.6 millones.Salmerón informó que la aprobación del presupuesto no depende el aumento salarial, y que han hecho varias observaciones a lo presentado por Jaime. “Ha hecho una serie de variantes y lo entregó cuatro meses tarde, porque lo recibimos el 23 de enero y tuvo que haber sido entregado tres meses antes. Hicimos 16 observaciones”, dijo.