Terminal estuvo abarrotada por paro de ruta 202

Ena Girón llegó tarde a su trabajo ayer en el inicio de la semana laboral. Y llegó tarde no por su culpa, sino por el paro de buses de la ruta 202 que van de Ahuachapán a San Salvador y viceversa.Desde el sábado los motoristas de esta ruta decidieron paralizar sus labores debido al asesinato de uno de sus compañeros, cometido ese mismo día por la mañana en el kilómetro 93 de la carretera a San Salvador, a la entrada de la cabecera departamental.Girón trabaja como doméstica en una vivienda de la capital y ayer tuvo que viajar desde Ahuachapán hasta Santa Ana para poder abordar un autobús de la ruta 201, para lo cual tuvo que esperar cerca de dos horas.“Yo a esta hora ya tendría que estar en mi trabajo, pero como no hay buses desde Ahuachapán para San Salvador tuve que pagar extra para venir a tomar este bus, mas no sabía que iba a estar bien lleno, me ha tocado esperar y hacer cola por casi dos horas”, dijo.Y es que debido al paro de buses de la ruta 202 la terminal de buses de la ruta 201 en la ciudad de Santa Ana fue abarrotada por cientos de usuarios, en su mayoría de Ahuachapán, que buscaban trasladarse a la capital.Viajar desde el departamento ahuachapaneco hasta Santa Ana no solo significó el abarrotamiento de la terminal santaneca, sino también gasto extra.