"Terminar el año de forma virtual no tenía ningún sentido, estaríamos siendo hipócritas", dice ministra de Educación ante petición de cerrar escuelas por covid-19

La ministra de Educación Carla Hananía de Varela dijo este lunes que no tiene "sentido" suspender la asistencia presencial de alumnos en las escuelas y terminar el año escolar de forma virtual, como lo han pedido con insistencia los maestros.

Maestros y maestras agremiadas enviaron una nota formal a Hananía para suspender las clases presenciales pues temen por el creciente número de contagios de covid-19 en los centros educativos y alertan que en las últimas semanas murieron 55 educadores, 8 estudiantes, 39 padres y madres de familia y 3 abuelos.

Esto mientras El Salvador acaba de registrar el mes más letal de la pandemia. Según datos oficiales, que son tachados por el gremio médico de poco confiables por no reflejar las cifras reales que superan las reportadas, en septiembre fallecieron 296 personas por covid-19.

Según Hananía, el Ministerio de Educación (MINED), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF han llegado "a la conclusión que las escuelas no son la principal fuente de contagio de covid-19, porque en las escuelas sí tenemos protocolo que se respeta, que se aplica, hay distanciamiento, hay mascarillas, insumos de bioseguridad y los niños no llegan a las escuelas si sus padres no lo deciden".

La ministra dijo que actualmente faltan cinco semanas para que acabe el año escolar y la decisión de continuar permitiendo las clases presenciales se tomó la semana pasada.

"No tenía ningún sentido cerrar las escuelas y terminar el año de forma virtual, no tenía ningún sentido. Estaríamos siendo hipócritas, porque tanto los maestros circulan por espacios donde no hay medidas de bioseguridad, donde no hay distanciamiento, luego llegan a las escuelas, toman el PCR, salen positivos y dicen 'cierren la escuela'", opinó.

Agregó que ya es parte del protocolo vigente cerrar la escuela cuando se detecta "uno o más casos positivos" de covid-19. El cierre dura 14 días y las instanaciones se desinfectan y luego regresan "todos aquellos que ya pasaron la cuarentena y no salieron positivos en PCR". No aclaró si realmente se solicita el PCR a todos los estudiantes y maestros para regresar.

Sobre la cartilla de vacunación

Por otra parte, dijo que ningún centro educativo está autorizado para pedir la cartilla de vacunación de los estudiantes. "Eso iría totalmente en contra del derecho a la educación, en contra de la decisión que tienen los padres de enviar o no a sus hijos a la escuela, iría en contra de lo que el presidente ha dicho que la vacuna es voluntaria. No se le puede coartar la matrícula a ningún niño porque no se haya vacunado, ni la asistencia a la escuela", señaló.

Sus declaraciones llegan luego que la semana pasada el presidente de la Asociación de Colegios Privados (ACPES) Javier Hernández dijera que a los estudiantes "no se les permitirá estar presencial si no están vacunados", aunque luego él mismo matizó que se refería a que "cada institución tomará la decisión de si se permite o no que un estudiante sin vacuna pueda asistir presencialmente".

Sin embargo, esta disposición fue rechazada por la ministra, quien aclaró que ningún colegio tiene la potestad para decidir sobre dicho punto.

Actualmente se encuentra vigente en El Salvador la vacunación de niños desde los 6 años en adelante, sin embargo médicos pediátras han calificado la decisión del Gobierno como política y no como el resultado de consultas basadas en datos científicos, por lo que pidieron a la población precaución. En tanto, sí apoyan la vacunación en edades de 12 años en adelante.