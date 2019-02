Terminaron las negociaciones entre Ejecutivo y Legislativo: Mario Durán

El dirigente y vocero del partido de Nuevas Ideas, Mario Durán, dijo que varios diputados han salido a ofrecer su apoyo al gobierno del presidente electo Nayib Bukele; sin embargo, sostuvo que los legisladores se deben al pueblo y en la medida en que hagan su trabajo se darán los entendimientos entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo.

Aseguró que se terminó la forma antigua de hacer política y los acostumbrados arreglos debajo de la mesa. "Las negociaciones del Ejecutivo con el Legislativo, eso se acabó. Nosotros no tenemos que negociar nada. Nosotros tenemos que proponer y en la medida que las propuestas sean correctas y sean a favor del pueblo y el pueblo las vea así, la Asamblea Legislativa tiene que legislar a favor de ellas", dijo ayer en la entrevista matutina de Canal 33.

Durán aseguró que el próximo gobierno no caerá en negociaciones, ya que ellos no se deben al gran capital ni responden a grupos de interés, sino al pueblo. El secretario general de ese partido, Federico Anliker, agregó que es necesario crear puentes entre ambos órganos de Estado, pero es una responsabilidad compartida. Dijo que si los diputados no están del lado de la gente, les pasarán la factura y los sacarán de sus curules.

El presidente electo también escribió en su cuenta de Twitter: "La Presidencia no necesita ningún apoyo, el apoyo lo necesita el pueblo salvadoreño. Los proyectos se presentarán y el pueblo verá quién está a su favor y quién no".