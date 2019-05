Terremoto magnitud 6.8 deja algunos daños en El Salvador: cuentan 18 réplicas y amenaza de tsunami ha pasado

Un terremoto magnitud 6.8 sacudió El Salvador en la madrugada de este jueves, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

El sismo ocurrió a las 3:03 a.m. y el epicentro fue localizado a 66 kilómetros de la playa Mizata, frente a la costa del departamento de La Libertad. Se originó a una profundidad de 48 kilómetros.

Mapa de sensibilidad del sismo en El Salvador. Fuente: MARN

Réplicas

El MARN reporta 18 réplicas que han seguido al terremoto. Según el MARN, al menos nueve han sido sensibles para la población.

La primera ocurrió a las 3:04 a.m. con magnitud 4.8; le siguieron otras a las 3:06 a.m. con magnitud 4.9; a las 3:09 a.m. con magnitud 4.9; a las 3:12 a.m. con magnitud 4.4; a las 3:07 a.m. con magnitud 4.2; a las 3:40 a.m. con magnitud 4.1; a las 4:10 a.m. con magnitud 3.8; a las 4:16 a.m. con magnitud 3.9; a las 4:21 a.m. con magnitud 4.7; a las 5:04 a.m. con magnitud 3.6; a las 5:07 a.m. con magnitud 4.5; a las 5:44 a.m. con magnitud 2.6; a las 5:49 a.m. con magnitud 3.7; a las 5:52 a.m. con magnitud 4.1, a las 6:02 con magnitud 3.9; a las 8:44 a.m. con magtnitud 3.7, a las 8:46 a.m. con magnitud 3.8 y a las 10:39 a.m. con magnitud 3.5.

Foto: Cortesía/MARN

La institución dijo que los sismos son provocados por el proceso de subducción entre las placas de Cocos y Caribe.

Mapa de sensibilidad del sismo en Centroamèrica. Fuente: MARN

Termina amenaza de tsunami

El MARN informó cerca de las 8:00 a.m. que "la mayor amenaza de tsunami para El Salvador ha pasado" y "no se registran variaciones del nivel del mar" tras el terremoto.

Sin embargo, recomienda estar atentos en las próximas 24 horas ante "probables incrementos en la velocidad de las corrientes marinas".

Agregó que "por condiciones meteorológicas se mantendrá oleaje incrementado que podría generar aumento de la altura de las olas en zonas de rompiente y por el apilamiento de tormenta".

En la madrugada el MARN había dicho que "debido al movimiento telúrico y a la alerta de tsunami" recomendaban "por protocolo" no ingresar al mar por un período de cuatro horas.

A las 4:05 a.m. el MARN informó que la "evaluación de amenaza de tsunami" indicaba que variaciones del nivel de mar de hasta 30 centímetros eran posibles a lo largo de toda la costa salvadoreña debido al sismo.

Clases suspendidas en la costa

Mientras, el Ministerio de Educación informó que se suspenden las clases en toda la zona costera durante 24 horas. "La suspensión de clases es sólo para la zona costera preliminarmente, dependerá de los reportes si se toman otras medidas", enfatizó el viceministro de Educación Francisco Castaneda.

"Un llamado a los directores a evaluar las condiciones de los centros educativos, tomar las medidas y aplicar el protocolo de emergencia. Reportar los daños inmediatamente logren estar en los centros escolares con énfasis en La Libertad, San Salvador, Sonsonate y La Paz", dijo también.

Paso en Los Chorros

El Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) informó que se realizaba una inspección en el tramo de Los Chorros de la carretera Panamericana y mientras tanto el paso fue cerrado de forma preventiva. El paso ya se encuentra habilitado.

Carretera a Los Chorros despejada, falsa alarma de derrumbes en la carretera. Paso despejado en ambos sentidos @prensagrafica pic.twitter.com/ZsHqtDmZb9 — faleman (@faleman2) 30 de mayo de 2019

"Se ha constatado que no existe derrumbes en la carretera Los Chorros, por tanto el tráfico ha sido habilitado, conservando los horarios de lunes a viernes", aclaró el Viceministerio de Transporte (VMT).

Los daños

La Dirección General de Protección Civil informó que el sismo "muy fuerte y largo" fue sentido a escala nacional y realiza verificación por posibles daños. Preliminarmente, en la zona costera de La Libertad no se reportan afectaciones graves, dijo. Tampoco en La Paz.

Uno de los efectos del sismo fue visible en la playa La Puntilla del municipio de San Luis La Herradura en el departamento de La Paz, donde se formaron grietas en la arena.

Foto: Cortesía

Por otra parte, en la cabecera departamental de Sonsonate hay cuatro casas en la zona rural que tienen grietas y hay un muro perimetral dañado, informaron las autoridades.

En la carretera Longitudinal del Norte se registró un hundimiento. La División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) dijo que realizan un monitoreo entre el kilómetro 114 y el 117.

Foto: Cortesía/PNC

Foto: Cortesía/PNC

En el cantón Santa Lucía del municipio de Ciudad Arce (La Libertad) la pared de una vivienda cayó sobre un vehículo. No se reportan personas lesionadas.

Foto de LA PRENSA/Éricka Chávez

Foto de LA PRENSA/Éricka Chávez

Foto de LA PRENSA/Éricka Chávez

Mientras, en la calle al Cerro Verde, por la finca Bella Vista, ocurrió un derrumbe de piedras.

Foto: Cortesía/Protección Civil

Foto: Cortesía/Protección Civil

Antes de llegar al puente Las Mulas de Ciudad Delgado hubo un pequeño derrumbe que fue atendido por el FOVIAL.

Foto de LA PRENSA/Jonatan Funes

También se registró otro en el kilómetro 79 de la carretera Panamericana en San Vicente.

Foto: Cortesía/Protección Civil

En el caserío La Jícama del cantón Rodeo de Pedrón de San Miguel, una señora de la tercera edad sufrió lesiones por una pared que cayó sobre su vivienda de lámina. La mujer fue trasladada al Hospital San Pedro de Usulután y la Comisión Municipal de Protección Civil realizó una inspección en su vivienda.

Foto: Cortesía/Protección Civil

Foto: Cortesía/Protección Civil

Foto: Cortesía/Protección Civil

Otra vivienda resultó con una pared dañada en la colonia Las Marías del municipio de San Sebastián Salitrillo en Santa Ana.

Foto: Cortesía/Protección Civil

Además, Proteccion Civil informó de afectaciones en la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de San Pedro Puxtla en el departamento de Ahuachapán.

Foto: Cortesía/Protección Civil

En la Unidad de Salud de El Palmar en Santa Ana también se registraron daños de fisuras en las paredes de la clínica de Ginecología, Medicina General, Consultorio 1 y Odontología.

Foto: Cortesía/Protección Civil

En el Instituto Nacional de Lourdes (INDEL) unas paredes de la parte norte se agrietaron.

Foto: Cortesía

En la iglesia católica ubicada en el caserío La Cumbre del cantón Candelaria en el municipio de San Francisco Chinameca de Santa Ana también hubo daños en el techo del salón parroquial.

Foto: Cortesía/Protección Civil

A las 5:33 a.m. el vicepresidente Óscar Ortiz comentaba en el Canal 19 que hasta ese momento no se registraban "situaciones delicadas, complejas, como pérdidas de vida o afectaciones materiales a gran escala". "Tenemos informes hasta esta hora de que no hay derrumbes mayores", dijo.

En algunos puntos del Área Metropolitana de San Salvador se reportaron cortes del servicio de energía eléctrica minutos después del sismo. Lo mismo fue informado sobre el municipio de Jucuarán en Usulután.

Santa Tecla fue uno de los sectores que se quedó sin energía eléctrica momentos después del temblor. Foto de LA PRENSA/Francisco Alemán

"En Chalatenango fue sensible de muy fuerte intensidad. Ya se está haciendo monitoreo y hasta este momento no se tiene reporte de afectaciones", indicó Protección Civil.

Además, en los primeros minutos tras el sismo hubo fallas en la red de telecomunicaciones que dificultó hacer llamadas.

En el edificio de la Asamblea Legislativa se realiza una evaluación de riesgos. El presidente del órgano legislativo Norman Quijano pidió a los empleados de la institución que no ingresen a las instalaciones mientras los equipos de seguridad ocupacional no terminen el procedimiento.

A las 10:00 a.m. se tiene programada una reunión de la Comisión Nacional de Protección Civil, la cual ya había sido convocada por la alerta por lluvias vigente en El Salvador. En esta se abordará la situación posterior al terremoto de esta madrugada.