Terremoto magnitud 6.8 sacude El Salvador: hay advertencia de tsunami y cuentan 16 réplicas

Un terremoto magnitud 6.8 sacudió El Salvador en la madrugada de este jueves, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

El sismo ocurrió a las 3:06 a.m. y el epicentro fue localizado a 66 kilómetros de la playa Mizata, frente a la costa del departamento de La Libertad. Se originó a una profundidad de 48 kilómetros.

Mapa de sensibilidad del sismo en El Salvador. Fuente: MARN

Hasta las 5:56 a.m. se contabilizaban 16 réplicas que han seguido al terremoto. Sus magnitudes van desde los 3.4 hasta los 4.9, dijo el MARN.

La institución dijo que los sismos son provocados por el proceso de subducción entre las placas de Cocos y Caribe.

Mapa de sensibilidad del sismo en Centroamèrica. Fuente: MARN

Posible tsunami

El MARN advirtió que fue emitida una advertencia de tsunami para El Salvador. "Debido al movimiento telúrico y a la alerta de tsunami, por protocolo se recomienda que no ingresen al mar por un período de cuatro horas", indicó la institución.

A las 4:05 a.m. el MARN informó que la "evaluación de amenaza de tsunami indica que variaciones del nivel de mar de hasta 30 centímetros son posibles a lo largo de toda la costa salvadoreña debido al sismo".

Clases suspendidas en la costa

Mientras, el Ministerio de Educación informó que se suspenden las clases en toda la zona costera durante 24 horas. "La suspensión de clases es sólo para la zona costera preliminarmente, dependerá de los reportes si se toman otras medidas", enfatizó el viceministro de Educación Francisco Castaneda.

"Un llamado a los directores a evaluar las condiciones de los centros educativos, tomar las medidas y aplicar el protocolo de emergencia. Reportar los daños inmediatamente logren estar en los centros escolares con énfasis en La Libertad, San Salvador, Sonsonate y La Paz", dijo también.

Paso en Los Chorros

El Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) informó que se realizaba una inspección en el tramo de Los Chorros de la carretera Panamericana y mientras tanto el paso fue cerrado de forma preventiva. El paso ya se encuentra habilitado.

Carretera a Los Chorros despejada, falsa alarma de derrumbes en la carretera. Paso despejado en ambos sentidos @prensagrafica pic.twitter.com/ZsHqtDmZb9 — faleman (@faleman2) 30 de mayo de 2019

"Se ha constatado que no existe derrumbes en la carretera Los Chorros, por tanto el tráfico ha sido habilitado, conservando los horarios de lunes a viernes", aclaró el Viceministerio de Transporte (VMT).

Sin daños graves

La Dirección General de Protección Civil informó que el sismo "muy fuerte y largo" fue sentido a escala nacional y realiza verificación por posibles daños. Preliminarmente, en la zona costera de La Libertad no se reportan afectaciones, dijo. Tampoco en La Paz.

Por otra parte, en la cabecera departamental de Sonsonate hay cuatro casas con grietas en la zona rural y un muro perimetral dañado, informaron las autoridades.

Mientras, en la calle al Cerro Verde, por la finca Bella Vista, ocurrió un derrumbe de piedras.

Foto: Cortesía/Protección Civil

"Monitoreo de todo el país refleja que no ha habido afectaciones graves ni generalizadas. El mar en zona La Libertad y Usulutan se mantiene normal a esta hora", dijo la institución a las 4:20 a.m.

A las 5:33 a.m. el vicepresidente Óscar Ortiz comentó al Canal 19: "Hasta ahora no registramos situaciones delicadas, complejas, como pérdidas de vida o afectaciones materiales a gran escala. Tenemos informes hasta esta hora de que no hay derrumbes mayores".

En algunos puntos del Área Metropolitana de San Salvador se reportaron cortes del servicio de energía eléctrica. Lo mismo fue informado sobre el municipio de Jucuarán en Usulután.

"En Chalatenango fue sensible de muy fuerte intensidad. Ya se está haciendo monitoreo y hasta este momento no se tiene reporte de afectaciones", indicó Protección Civil.

Además, en los primeros minutos tras el sismo hubo fallas en la red de telecomunicaciones que dificultó hacer llamadas.

A las 10:00 a.m. se tiene programada una reunión de la Comisión Nacional de Protección Civil, la cual ya había sido convocada por la alerta por lluvias vigente en El Salvador. En esta se abordará la situación posterior al terremoto de esta madrugada.