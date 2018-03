Testigo asegura que exjuez recibió soborno

Lee también

El testigo Ades recibió indicaciones cuando era empleado judicial en San Miguel: tenía que ser discreto y no revelar que el entonces juez Especializado de Sentencia de San Miguel, Enrique Beltrán, estaba de acuerdo en recibir dinero a cambio de beneficiar a imputados en procesos judiciales. Y también debía evitar reunirse en lugares públicos cuando los abogados o familiares les entregaran el dinero.“Son varias reglas las que me dio el exjuez Beltrán. Una de ellas fue que tenía que ser discreto, tener cuidado con lo que hablaba por teléfono y otra que no tenía que ir a recoger el dinero a lugares públicos”, aseguró ayer Ades, cuando rindió su declaración ante el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.El testigo continuó revelando los casos de corrupción en los que, según él, el exjuez Beltrán participó. Uno de ellos, por ejemplo, ocurrió cuando un abogado le pagó $700 al juez para que adelantara una vista pública (juicio). Según Ades, el abogado le contó que Beltrán estaba de acuerdo con el trato. “Yo le pregunté al licenciado Beltrán sobre lo que me dijo el abogado y respondió que estaba de acuerdo e iba a adelantar el proceso”, aseveró el testigo, quien además dijo que, en efecto, se adelantó la fecha del juicio.Ades sostuvo que fue a recoger el dinero cerca del Juzgado Especializado de San Miguel y luego se lo entregó a Beltrán, quien de los $700 le entregó $300.Beltrán, después de finalizar la audiencia, comentó que “toda la prueba que ha desfilado hasta el momento permite establecer que la prueba fáctica de la Fiscalía es solo eso, una teoría”. Junto con él también son procesados el exjuez Especializado de Instrucción de San Miguel Jorge González y el exjuez suplente Especializado de Sentencia Rodolfo Castillo.Ades fue parte de esta estructura de corrupción judicial que operó en San Miguel durante 2014 y principios de 2015, según la FGR. Al testigo le dieron criterio de oportunidad porque confesó que participó en 12 o 13 delitos e informó sobre todos los casos que lo involucraron a él, a jueces, fiscales y a abogados particulares. El caso fue dividido en dos partes: la primera se desarrolló en San Miguel contra la mayoría de imputados y la segunda es la que está conociendo el Tribunal Tercero de Sentencia únicamente contra los tres exjueces especializados.Ayer, el secretario del tribunal anunció que Ades no quería ingresar a rendir su testimonio. El testigo solicitó que le regresaran el régimen de protección porque el lunes pasado, día que el tribunal decidió quitarle esa medida, él no estaba presente: “Hasta hoy me enteré de que ya no tengo medidas. Le pido que lo reconsidere y resguarde mi identidad. Los imputados perfectamente saben quién soy, pero el resto de la población no”, enfatizó Ades. El juicio continuará el lunes.