Testigo confirma cómo ayudó a Antonio Saca a lavar dinero

El expresentador de televisión Jorge Hernández se convirtió de la noche a la mañana en un empresario que ayudó al expresidente Elías Antonio Saca a mover $5.9 millones de origen ilícito, según ratificaron ayer dos testigos en el juicio contra Saca y seis de sus exfuncionarios.

Se trata de dos de los cuatro testigos con régimen de protección que tiene el caso. El tribunal Segundo de Sentencia no permitió que la prensa escuchara al primer testigo con régimen de protección que declaró ayer debido a que este tiene un proceso abierto en la etapa de instrucción en el que la Fiscalía solicitó la reserva total de su testimonio, alegando que están investigando varios casos vinculados a su versión.

Sin embargo, uno de los fiscales del caso confirmó que el testigo declaró que ayudó a Saca a lavar dinero y que recibía un sobresueldo en efectivo desde Casa Presidencial a cambio de promover como periodista una buena imagen de la gestión de Saca.

"Él únicamente mencionó que su persona recibió en concepto de sobresueldo una cantidad en efectivo. No puede dar fe sobre otras personas, lastimosamente no podemos especular sobre aspectos que no da fe el testigo", dijo uno de los fiscales del caso con respecto a no poder divulgar los nombres de las personas ajenas al gabinete de Saca que recibieron sobresueldos.

Saca ya confesó que durante su gobierno pagó sobresueldos con el dinero que tomó de la partida de gastos reservados de la Presidencia.



El segundo testigo con régimen de protección que declaró ayer fue Olimpo, quien explicó que el ex presentador de televisión Jorge Hernández le dijo que recibió $10,000 en efectivo desde Casa Presidencial como una bonificación durante toda su gestión.

"¿Se benefició usted de este sobresueldo?", le preguntó al testigo el abogado de Saca, Mario Machado. Luego de una objeción de la Fiscalía y la mediación del juez, Olimpo contestó que no podía dar detalles sobre eso, ya que podía revelar su identidad al contestar esa pregunta. También aseguró que Hernández le ordenó que se sumara a una trama para lavar $5.9 millones provenientes de la partida secreta de la presidencia de Saca.

"He administrado empresas y he analizado los documentos (contables). Yo me empapé porque mi vida dependía de esto", dijo Olimpo al cierre de su testimonio ayer.

El trato descrito por los testigos es el mismo que consta en el expediente judicial en contra de Hernández y otros imputados, el cual se encuentra en la etapa de instrucción. Saca le pidió a Hernández que abriera una cuenta en una de sus empresas para mover el dinero desde la partida secreta, luego pasarlo a otras ocho sociedades y justificar estas últimas transferencias con servicios que nunca se efectuaron. Según Olimpo, por este trato Hernández tendría una comisión del 15 % de los fondos movilizados.



Olimpo señaló que en mayo de 2006 Hernández le ordenó abrir una cuenta en el Banco Cuscatlán y darle firma a él, diciéndole que esta cuenta sería usada para "un negocio con Tony Saca".

"A mí me daba miedo, sabía que algo estaba mal... Él lo que me decía es que todo lo que tenía que hacer era abrir la cuenta, él se iba a encargar de todo", dijo Olimpo.

Según la versión fiscal, Hernández recibía el dinero de la partida secreta en la cuenta abierta, asegurando que se trataban de ingresos de su empresa Marketing and Services, presuntamente por un servicio de recuperación de deuda en países de Centroamérica y el Caribe para la empresa Rivera Crespín.

Olimpo dijo que el lavado de dinero ocurrió entre julio de 2006 y mayo de 2008. En ese lapso, Hernández adjudicó los ingresos ilegales en los estados financieros de la empresa como "servicios en el exterior"; sin embargo, a juicio de Olimpo, estos documentos son "pseudo estados de contabilidad", pues en ellos se omitía mucha información. Además, el mismo dinero que ingresó por servicios en el exterior se declaró como gastos de la empresa en brindar esos servicios para mantener los ingresos de la empresa contable.

Olimpo señaló que luego de recibir ese dinero en la cuenta abierta, y bajo el amparo de Marketing and Services, Hernández hacía "una plana de cheques" para enviar ese dinero a ocho sociedades vinculadas a su causa penal, entre las que se cuentan Grupo SAMIX (propiedad del expresidente Saca), GDE, RM, Gocorp, Ingroup, OSAD y Unicentro. Según el testigo, Hernández siempre se quedaba en la cuenta con su comisión.

La Fiscalía señaló recientemente que dichas sociedades vinculadas al caso de Hernández sirvieron de prestanombres para que Saca adquiriera inmuebles valorados en, al menos, $25 millones.