Testigo señala que Enot Rubio cobró $25,000 por llevar a EUA a joven integrante banda de El Salvador

Enot Rubio, coordinador de la banda El Salvador Grande como su Gente y representante del Comité El Piche en Los Ángeles, cobró $ 25,000 por llevar de manera legal a Estados Unidos a un joven integrante del proyecto para que se quedará allá luego en situación irregular, informó el periódico Los Ángeles Time en su versión español.

El periódico estadounidense expuso que retomó la información de dos videos publicados por el presentador salvadoreño Romeo Lemus, quien se encuentra radicado en Los Ángeles.

En los videos Lemus aclara que obtuvo las grabaciones después de que un familiar del joven que pagó por que lo trajeran a EUA, por vía aérea, lo conctacara por redes sociales y le solicitara espacio para exponer el tema en el programa "Romeo Lemus News", que se emite periódicamente en YouTube. En las dos grabaciones aparece la misma persona hablando sobre este trato que habría alcazado con Rubio.

El familiar, quien pidió anonimato por razones de seguridad, expuso que el joven viajó como parte de un trato directo hecho con Rubio para que se quedará al llegar a EUA. El muchacho integrante del proyecto y que se quedó en EUA tampoco fue identificado por seguridad, abona Lemus en el video.

El hombre que habla en el video destacó que el joven no formó parte de la comitiva para participar el Desfilde de Las Rosas, celebrado en el pasado 1 de enero en Pasadena, California, tal como lo hicieron en su mayoría los representantes de la banda.

“(Enot Rubio) dijo que le dieramos $10 mil en El Salvador allá para hacer los trámites y que cuando ya tuviera la visa, y los papeleos que el mismo niño se enterara que le diéramos el resto, que eran $15 mil. Porque por todo nos estaba cobrando $25,000”, reveló el familiar en la primera grabación retomada por Los Ángeles Times.

El familiar aseguró que, al platicar directamente con Rubio, él les informó a los familiares del joven que hacía esto por "caridad" y porque le gusta ayudar a las personas. Expuso que Rubio les dijo que exigía esta suma de dinero para llevar al joven porque, antes de hacerlo, debía solventar trámites, incluyendo los que solicita la Embajada de Estados Unidos en El Salvador para viajar al país norteamericano.

"Tenía que pagar trámites, en la Embajada y ciertas cosas de trámites para hacer todo el papeleo. Y dándose todo el sistema ese, nosotros recurrimos a darle el dinero. Le entregamos $ 10,000 y después, cuando nos sacó la visa, le dimos los $ 15,000", sostuvo el familiar.

De acuerdo con la persona que aparece en las grabaciones, la única condición que Rubio les puso para cumplir con esta encomienda fue que, cuando el joven bajara del avión en Los Ángeles, él "no asumía ninguna responsabilidad" para evitar luego malos entendidos.

Asegura que el trabajo era llevar a 10 personas

En un segundo video revelado, el familiar afirma que, al igual que su sobrino, otros nueve integrantes de la banda habrían viajado bajo este trato. Indicó que su sobrino se dio cuenta de esa situación al conversar con algunos de ellos, mientras viajaban desde El Salvador hacia Los Ángeles para participar supuestamente en el Desfile de Las Rosas.

"Nosotros teníamos entendido que era un grupo de 10 personas que venían porque eso nos comunicó el muchacho, el sobrino, que les venían dando trato especial, no marginándolos, sino que como que los traían aislados. No sé que pasaría con el resto, pero sí mi familiar venían platicando con ellos y el mismo proceso. El mismo proceso, lo mismo les cobró a ellos. No sé por qué dicen que cinco personas se quedaron aquí, no sé pasaría, no podría decir, solo él sabe. Pero sí tengo entendido que eran 10 personas que venían así, ganándoles $ 25,000", reveló el familiar.

La información constrasta con la que dio Rubio en una entrevista televisiva concedida a una cadena de Estados Unidos, el pasado 3 de enero.

En esa oportunidad dijo que cinco musicos de la banda se habían quedado de manera indocumentada en Estados Unidos y que esa situación había sido notificada con diligencia a la Embajada de Estados Unidos en El Salvador.

"Inmediatamente el primer día que nos dimos cuenta (de la deserción) inmediatamente notifiqué a la embajada de los Estados Unidos en El Salvador. Nosotros somos una organización y en lo personal soy una persona que me apego a la ley", sostuvo Rubio.

Entre los que emigraron del grupo se encuentran Mauricio Marin Álvarez Garay, Luis Ernesto Gallegos Tovar y César Oswaldo Tejada Ardón. De los otros dos no se conoce el nombre.

En total fueron 249 los jóvenes que viajaron a Estados Unidos para participar con la banda y 244 regresaron en las pasadas horas al país, según información confirmada desde la Dirección General de Migración y Extranjería a este periódico.

Andy Lovos, quien también generó controversia al ser excluido del Desfile de Las Rosas, volvió hasta el pasado martes, luego de quedarse unos días más en suelo estadounidense.

La banda también se vio inmersa en polémica luego de haber excluido a Lovos, quien, tras ser notificado de que ya no formaría parte del proyecto, viajó a Pasadena a tratar de integrarse al grupo, sin haber cumplido requisitos de inscripción para participar en el evento.

Para viajar, el joven clarinetista aseguró que contó con el apoyo de al menos tres salvadoreños residentes en California, a quienes reconoció como Henry Paúl Salgado, Walter Martín y Randu de Jesús Calderón.

Tras ser excluido, el presidente Nayib Bukele fue uno de los que también reaccionó al asegurar que el proyecto, liderado por Enot Rubio, no volvería a recibir dinero de parte del Gobierno.

Para esta ocasión Bukele autorizó aproximadamente $ 140,000 para costear los boletos aéreos de la banda, luego de que Rubio había asegurado que se habían dado problemas para recolectar el dinero para los pasajes.

Bukele también anunció que se creará una nueva banda musical, con la ayuda del Ministerio de Cultura, y de paso anunció que se le quitaría a Rubio la distinción de embajador de la Marca País en Estados Unidos.