Testigos desisten de declarar en juicio de caso Jaque por temor

Dos de los testigos con los que la Fiscalía General de la República (FGR) busca probar que cabecillas de la MS-13 estuvieron involucrados en homicidios desistieron de declarar en el juicio del caso conocido como Operación Jaque porque temen represalias, según los fiscales del caso.

Los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron ayer que ambos testigos deberían de declarar sobre homicidios de un familiar. Dichos asesinatos son atribuidos a la estructura de mando de la MS-13.

“Pues ese es uno de los casos, la gente huye del lugar cuando algo le sucede. La gente es bien inaccesible en estos casos. Son dos casos de homicidios, solo en estos dos hemos tenido problemas porque en los otros sí ya pasaron”, dijo uno de los fiscales del caso, quien confirmó que uno de los testigos les comunicó que será intervenido en los próximos días, aunque esto no fue probado con documentación médica.

El otro testigo, de acuerdo con los fiscales, no ha sido localizado por las vías de comunicación que acreditó en el caso.

Durante el juicio de la Operación Jaque están en videoconferencia los principales líderes o “ranfleros” de la pandilla desde varios penales, entre estos el de máxima seguridad de Zacatecoluca.

La Fiscalía solicitó al juez de la causa que, debido a que los testigos no llegarán al juicio, les permitiera volver a interrogar en la audiencia a un agente conocido bajo la clave Elías, en calidad de testigo referencial de los homicidios. El juez resolvió no permitirles presentar nuevamente a Elías porque este no había sido ofrecido inicialmente para ese fin.

Importadores no procesados

Ayer, durante el juicio del caso Jaque, el imputado Dennis Antonio González interrogó a un testigo policial que lo vinculó como importador de carros con los que la “ranfla” de la MS-13 lavaba dinero.

El investigador policial admitió, a preguntas de González, que su presunto contacto en la pandilla, Jónathan Mitchell Barrera Hernández, también tenía otros importadores de carros, según documentos oficiales del Viceministerio de Transporte; y que ellos no fueron procesados en la Operación Jaque.