Tiendas están sin productos

Las tiendas están desabastecidas y los camiones que entran a vender productos los traen a precios altos, comentó ayer Lidia Roque, residente de la comunidad Nueva Concepción, de Tecoluca, en San Vicente.

La lugareña expresó su preocupación debido a que en el sector del Bajo Lempa, donde residen, se dedican exclusivamente a actividades agrícolas y la cuarentena domiciliar declarada a escala nacional ya comienza a impactar sus precarios ingresos. Lo que más inquieta a estos pobladores es no poder acceder a productos de la canasta básica, pues aseguran que en las tiendas del lugar y de comunidades cercanas como en San Carlos Lempa, también se están escaseando.

Roque expuso que algunos dueños de tiendas les han dicho que podrían verse obligados a cerrar para resguardar parte de lo que tienen para consumo propio, quedando con las alternativas de ir a abastecerse hasta los mercados de Usulután y Zacatecoluca, donde asegura que los productores están más caros.

"Desde que comenzó (la cuarentena) no hemos salido. Tenemos miedo a infectarnos (de coronavirus) y no hay dinero también. Un vecino fue a Zacatecoluca me dijo que muy carísimo estaba todo", dijo. Al respecto, Dimas Villalta, alcalde de Tecoluca dijo que se hará un censo para identificar a las familias que más necesitan de apoyo.

Mirna Velásquez

