¿Tiene influencia la luna en la agricultura?

Me permití contestarle que respetaba el criterio de las personas, pues de generación en generación, vienen asegurando que hay una relación muy estrecha, pero que hasta hoy no he conocido un estudio científico que lo compruebe. Agregué que hace poco investigué sobre algo que me diera base para sustentar la creencia de mucha gente y encontré una información del señor Gerardo Violero Pérez de Madrid, que tengo a bien referir y que se titula: “Influencia de la Luna en la agricultura”. Expresa que varios foros científicos, blogs y diferentes páginas, indican sobre la posible influencia que tienen las diferentes fases de la luna en las siembras, podas, semilleros, etc. Agrega que sobre ello no le agradaría posicionarse, puesto que lo que no está científicamente demostrado, le cuesta cada día más creerlo, y lo que es cierto, manifiesta, es que existen creencias populares sobre las diferentes fases lunares en los cultivos, y dependiendo de estas y de la cultura popular se crea, a través de la prueba-error, de generaciones en generaciones el manejo los cultivos; por tanto no niega tal influencia ni cree que sea absolutamente cierta. Prosigue diciendo que en la cultura popular existe un refrán que expresa: Agricultor lunero, no llena granero, y que si solamente nos fijamos en las fases de la luna para actuar en un cultivo, sin considerar aspectos más influyentes como lluvia, temperatura, planes de cultivo, etc., obtendremos unos resultados peores que los agricultores tradicionales. Es de considerar que no va a existir un acuerdo entre los escépticos de la influencia lunar y los defensores de la agricultura ecológica y permacultura por supuestos beneficios a la hora de la resistencia de los cultivos a las plagas, vigor de las mismas, plantas con mayor producción, etc. Científicamente son varias las teorías, sin quedar demostradas todavía sobre la influencia de la luna en los cultivos. Una de ellas es la influencia gravitatoria del satélite sobre la Tierra y, por tanto, sobre los líquidos (como la influencia sobre las mareas), y por eso, al estar la luna en creciente, en camino a luna llena, la savia se encuentra en movimiento en la planta, y si se realizan podas, por ejemplo, el árbol en cuestión sangraría más, perdiendo savia por las heridas de poda. Otra teoría ve a la luna como regulador de foto período de las plantas a través del fitocromo, pudiendo desencadenar en la planta o semilla la germinación o el crecimiento de esta, mediante las horas de luz nocturna a las que las plantas se ven sometidas, si están en luna llena, o al contrario, estando en luna nueva, siendo también diferentes las mismas en luna creciente y menguante, por las diferentes horas de salida y puesta de esta. La última teoría se basa en la influencia electromagnética de la Luna sobre la Tierra, modificando las líneas del campo magnético terrestre en función de la posición lunar en cada fase. Al parecer, sea cual sea la información científica, si es que la tiene, es que las normas y creencias más establecidas en el manejo de la tierra y los cultivos, según su influencia lunar, siguiendo como ejemplo las muchas recomendaciones que hay, son las siguientes: 1) Poda en menguante, jamás en luna llena; 2) Siembra en menguante de cultivos de aprovechamiento subterráneo (zanahoria, papa, remolacha, etc.) o de aprovechamiento a ras de suelo; 3) Siembra en creciente de cultivos con aprovechamiento aéreo de partes comestibles (tomate, chile, etc.). Concretando, cada uno debe hacer con sus cultivos lo conveniente según sus años de experiencia, teniendo en cuenta que los factores que influyen son la variedad, temperatura, tierra, lluvia, etc., y si además los quiere hacer coincidir con las fases lunares, que mejor.