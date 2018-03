“Tienen credencial y TSE no ha notificado que queda sin efecto”

Lee también

El diputado del FMLN por San Miguel Rodolfo Antonio Martínez reconoció que su partido mantiene vigente la figura del diputado suplente de la Asamblea Legislativa. Por tanto las personas que recibieron sus credenciales para suplir a los diputados propietarios siguen realizando funciones, como brindar audiencias en la oficina departamental y realizar acompañamientos durante las comisiones y los actos oficiales en el departamento.Martínez aseguró que las tareas anteriores no riñen con la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que resolvió inhabilitar a los 84 diputados suplentes bajo el argumento de que no habían sido sometidos a escrutinio popular.“Es que a esta altura esa resolución todavía no ha sido notificada a los diputados (suplentes) por el ente que los acredita, el Tribunal Supremo Electoral (TSE)”, afirmó.El político agregó que lo único que no pueden hacer los diputados suplentes es votar o sustituir a los propietarios durante las sesiones plenarias que se realizan cada semana en la Asamblea Legislativa, en San Salvador.En el caso de los suplentes migueleños, el diputado Martínez reiteró que los suplentes del FMLN “vienen a atender gente, a dar audiencias. Tienen su credencial, el TSE no les ha notificado que queda sin efecto eso”.Añadió que Felipe Perla continúa realizando sus funciones como uno de los diputados suplentes en la oficina de la Asamblea Legislativa de San Miguel, pues se presenta con frecuencia a atender peticiones y solicitudes de apoyo de los ciudadanos.Luego agregó que los otros dos suplentes del departamento migueleño también cumplen su función, pero lo hacen con menor frecuencia que Perla.En relación con la remuneración que se les entrega a los diputados suplentes, Martínez dijo que por este cargo no existe un salario de parte de la Asamblea Legislativa, por lo que cada partido tiene diferentes maneras de retribuir a quienes realizan estas tareas.“La fracción (del FMLN) lo que hace es que, en este caso de los 31 diputados suplentes, los divide en los tres años, por bloques. Aquellos que por A o B razón no tienen un empleo fijo, los contratan como asesores haciendo diferentes labores; por eso es que ustedes los ven que nos acompañan a nosotros a las comisiones. Ellos llegan a las comisiones. Lo que no pueden hacer es votar ni sustituir a ninguno de nosotros”, indicó.Martínez agregó que también hay diputados suplentes que tienen sus propios empleos y, por lo tanto, no necesitan que se les contrate como asesores.Ellos, indicó, solo llegan cuando son requeridos por la fracción para apoyar y acompañar a los diputados titulares en alguna de las funciones que no incluya tener que votar durante una plenaria.