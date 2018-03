“Tienen intereses por tomar el control”: Situación en el Mercado Central de San Salvador

Lee también

La situación en el área del Mercado Central del departamento de San Salvador continúa con tensiones y altercados verbales entre los vendedores y comerciantes de dicho establecimiento y los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), luego que, desde ayer, la policía procediera a suspender el servicio de seguridad privada de la Asociación de Vigilantes Independientes de Mercados y Centros Comerciales (AVIMCES) durante 15 días en el mercado Central y en los alrededores del Centro Histórico.Los altercados verbales y la tensión en el lugar se deben a que los vendedores del Mercado Central se oponen a la incorporación de los agentes del CAM para brindar y hacer las labores de seguridad en las instalaciones.Los comerciantes del mercado se encuentran en el lugar desde anoche, evitando el ingreso de los agentes del CAM, ya que aseguran que no brindan la seguridad ni el servicio adecuado, aseverando también que, cuando los del CAM se ocupan de la vigilancia, “se perdían cosas, no respondían por nada y hasta se les acusó incluso cuando los mercados se han quemado”. “No podemos confiar en alguien que ya violentó nuestra confianza”, declaró una vendedora que pidió permanecer en el anonimato.De igual forma, otra de las comerciantes aseguró que, como vendedores, consideran que existen “varias irregularidades” en la situación que los invitan a creer que “la alcaldía intenta hacerse con el control del mercado”. “Pensamos que los intereses son por aumentar los impuestos y para tomar ellos el control total de los mercados y nosotros tememos por nuestra seguridad”, aseguró la vendedora.Mas información en este video “Es un tema administrativo. Tenemos orden de desalojar a los vigilantes pro una orden administrativa que viene de la alcaldía”, detalló también la misma comerciante, que le comentó uno de los agentes policiales que estuvo en el desalojo de la vigilancia privada realizado ayer. Ella asegura que la falta de confianza en los agentes del CAM no es solo en el Mercado Central, sino en otros comercios de la capital. “Los del CAM no hacen nada. Hasta en el Mercado Cuscatlán se están escuchando rumores que se pierden las cosas y que no hay vigilancia, ni seguridad. A ellos (CAM) nunca los hemos necesitado”, enfatizó.“Al principio nos dijeron que AVIMCES iba a permanecer todo ese día y que al día siguiente nos darían las llaves a nosotros. Sin embargo, ese mismo día avisaron que no, que AVIMCES debía desalojar ese mismo día y así fue como rompieron los candados y los cambiaron para que no tuviéramos control de las llaves de los locales. Algunos comerciantes ya se habían ido cuando dieron ese aviso de última hora”, añadió.Miembros de la PNC se hicieron presentes ayer para notificar la decisión a la asociación de vigilantes, informando que la medida responde al cumplimiento del artículo 15 de la Ley de los Servicios Privados de Seguridad, el cual establece que el director de la PNC puede ordenar que se suspenda transitoriamente el servicio de seguridad privada en un área cuando se presente una anomalía.“Esta es una medida necesaria porque hay indicios de participación de miembros de esta asociación en los hechos ocurridos el pasado día miércoles. Este es un recurso necesario que tiene la PNC para la investigación que se va a realizar, y necesario para mantener la tranquilidad en el sector y cortar cualquier intento de cadena de venganza”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde.La situación continúa en desarrollo, mientras los vendedores siguen sin permitir el acceso de los agentes del CAM para comenzar a dar los servicios de seguridad en la zona.