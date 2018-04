“Tienen que elegir a la persona con capacidad de tender puentes”

H a pedido permiso para dejar su despacho en la cancillería y las funciones que ser ministro de Relaciones Exteriores implican, para comenzar a recorrer el territorio y escuchar a las bases del FMLN, partido sobre el cual dice que busca revitalizarlo.

Hugo Martínez se inscribió como precandidato presidencial del FMLN justo horas antes de que se cerrara el período para hacerlo. En esta plática con LA PRENSA GRÁFICA señaló que el mensaje de que la dirigencia ya no apoyará ninguna candidatura ya ha llegado a las bases y despertado en ellas el ánimo de ser partícipes del proceso interno. Está seguro de que el FMLN, que lleva dos períodos consecutivos en el Ejecutivo, puede ganar el tercero, pero plantea la necesidad de hacer alianzas que estén primero avaladas por las bases, para lograr el cometido.

¿Quién es Hugo Róger Martínez Bonilla, de dónde viene y cómo entró al FMLN?

Hugo Martínez es hijo de dos maestros normalistas que me inculcaron mucho los valores familiares pero también el deseo de superación a través del estudio, por eso Hugo Martínez tiene un fuerte enfoque a estarse preparando. Crecí en la zona rural, mis padres eran maestros normalistas pero trabajaban en la zona rural, crecí en un ambiente muy lindo de familia y también son los mejores años que recuerdo haber crecido en el campo, disfruté mucho de eso, pero aprendí mucho de eso también; creo que esa característica de perseverancia la traigo desde aquel momento... Luego por razones de que en el lugar donde vivía no existía bachillerato tuve que migrar a San Miguel, posteriormente tuve que migrar a San Salvador para comenzar mis estudios universitarios y ahí es donde comienzo a organizarme con los movimientos estudiantiles. Claro, venía con una dosis alta de conciencia, mi padre siempre ha tenido terrenos, vacas en pequeña cuantía, trabajaba yo junto a las personas que le llegaban a ayudar y sabía cómo era de duro el trabajo del campo y cómo también había gente muy pobre; entonces llego a la universidad con mucha conciencia social.

Me organizo en el movimiento estudiantil, me convierto en líder estudiantil primero de la facultad, después de la universidad y después a nivel regional centroamericano. Fui presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios Centroamericanos, ese fue mi primer ejercicio de negociación internacional pero también de negociación con altas autoridades como eran los rectores. Entro en el mundo de la academia, me desempeñé como director de cooperación externa en la Universidad de El Salvador, me desempeñé como asistente del secretario general del Sistema de Universidades Centroamericanas (SUCA) y posteriormente me surge una oportunidad de beca para estudiar ingeniería de la formación y sistemas de empleo en Toulouse, Francia, previamente había sacado en la Universidad de El Salvador mi título de ingeniero, mi primer título de nivel universitario es de ingeniero agrónomo porque según lo que pensábamos mi padre y yo, yo iba a regresar al campo a trabajar con él cuando se retirara de maestro, pero la vida cambió, me quedé aquí como dirigente estudiantil. Me incorporé también a la juventud del FMLN, fui el primer coordinador general de la juventud del FMLN y también entré a asumir responsabilidades dentro de la Comisión Política del partido como secretario ejecutivo... Ahí te dejo una apretada síntesis de más o menos quién ha sido Hugo Martínez y cómo se ha desarrollado mi carrera política y profesional.

¿Por qué, Hugo, decidió ingresar al proceso interno del FMLN?

Es una decisión que la tomé porque veía que la base del partido necesitaba que se diera un impulso al FMLN, que se le revitalizara, que se le devolviera la esperanza, pero sobre todo que se les escucharan los planteamientos que han venido haciendo, no de hoy, pero que hoy se han acrecentado después de los resultados electorales del 4 de marzo; y ahí está la segunda razón, es una razón en la cual yo sostengo que no solo aquí sino en varias partes del mundo la población está enviando mensajes a los partidos. Si los partidos no se adecúan y no vuelven a tener ese vínculo con la población los partidos se van a ir debilitando y yo no quiero que ningún partido se debilite, pero por supuesto no quiero, en especial, que el FMLN se debilite. El FMLN ha sido un sujeto histórico fundamental en la historia de este país y por lo tanto debe seguir siendo un sujeto histórico fundamental. Mi segunda apuesta es lograr en el FMLN esas transformaciones que la gente está pidiendo, ¿qué transformaciones está pidiendo? No está pidiendo nada complicado desde el punto de vista filosófico, está pidiendo cosas concretas, la gente está diciendo “miren, rompieron o disminuyeron el vínculo con nosotros, ya no queremos solo un vínculo, sino que queremos que estén entre nosotros. Ya no queremos que nos vengan a escuchar una vez al año o una vez cada elección, queremos que nos estén escuchando permanentemente y queremos que nos estén escuchando, no oyendo” porque uno puede oír y no poner atención, pero escuchar significa poner atención y tomar muchas de las cosas que la gente está diciendo. Yo quiero elevar esa voz de las bases en el debate interno del FMLN pero también en el debate nacional y en ese mismo contexto de fortalecer al FMLN quiero garantizar la unidad de partido, que atraigamos a sectores que estaban desencantados, que por una u otra razón no estaban activos en el FMLN que se incorporen activamente, que se les respete, que se les respete sus opiniones, que se tome en cuenta y que es la única forma de fortalecer la unidad y que el FMLN vuelva a ser un partido con visión y perspectiva de victoria en las elecciones de 2019.

Hace meses el secretario general y parte de la Comisión Política dio el respaldo a Gerson Martínez y dijeron que era el precandidato de la dirigencia. Ahora que es la competencia directa de Gerson ¿no se siente en desventaja?

Pues no porque a mí me parece que eso es un capítulo pasado, hay un antes y un después del 4 de marzo. Antes del 4 de marzo efectivamente la dirección había tomado la decisión de respaldar candidatura única, después del 4 de marzo cuando las bases le empiezan a decir a la dirección que parte de esos malos resultados “se debe a que ustedes no nos han estado escuchando y ahora queremos ser parte central de la decisión, queremos que haya elecciones internas verdaderas y que se tome en cuenta nuestra opinión”; no había forma de no abrirse y no hacer las elecciones internas. La dirigencia planteó que iba a expresar a las bases que de ahora en adelante la dirigencia no estará respaldando ninguna candidatura, yo he empezado a checar con las bases y ese mensaje ha comenzado a llegar, cuando ellos le preguntan a algún miembro de la dirección del partido que a quién hay que apoyar, los miembros de la dirección del partido están diciendo “los dejamos en libertad” como debió haber sido siempre, “los dejamos en libertad para que ustedes decidan a quién van a apoyar en la contienda electoral interna”.

¿Por qué un militante del FMLN debe votar por Hugo y no por Gerson?

Yo pienso que aunque las decisiones deben estar alrededor de la propuesta programática, entonces tienen que elegir a la persona con más capacidad de victoria, con más capacidad de tender puentes, con más capacidad de hacer entendimientos y construir esa alianza amplia que he estado planteando que se necesita no solo para ganar las elecciones sino también para solucionar los grandes problemas de nuestro país. Número uno, yo pretendo representar la voz de las bases y voy a amplificar esa voz en el debate interno y en el debate nacional. Número dos, lo segundo que tiene que valorar es quién tiene más posibilidades de victoria frente a los otros candidatos sin detrimento de nadie pero siendo realista.

¿Este proceso interno cumple los requisitos para que los militantes y ustedes confíen?

Yo creo que se ha dado un paso, bueno, no solo uno sino tres pasos que ya son algo importante, pero que ahora en adelante es fundamental que la base del partido exija que el proceso sea transparente, democrático y participativo. Los pasos que se han dado son abrirse a la inscripción de otros candidatos; segundo, abrir el padrón que para mi gusto se abrió muy poco tiempo solo una semana y se ha logrado inscribir un 25 % adicional en el padrón y eso es importante; y tercero, serán estos encuentros departamentales que se van a realizar con la participación de los dos precandidatos y donde vamos a exponer cada uno sus propuestas de trabajo, en cada departamento se va a organizar un encuentro de este tipo y se va a invitar no solo a afiliados, yo pedí que no solo se invitaran afiliados sino a gente que simpatiza con el FMLN, que colabora con el FMLN, que ha tenido un vínculo con el FMLN y que por a o b razón no está afiliada en este momento.

¿Cómo está haciendo para ponerse al mismo nivel que Gerson Martínez en el sentido que él ha estado más tiempo recorriendo el territorio?

Estoy claro de eso, estoy claro de eso que hay desde ese punto de vista una situación de presencia anticipada de él en el territorio, pero fíjate que la gente está tan entusiasmada que me llama a montones, a cada rato pidiéndome que les vaya a visitar, que les vaya a exponer mi propuesta, que están muy entusiasmados con mi candidatura y no solo las bases sino los militantes históricos.

¿Qué propone para que la gente confíe que usted en un posible Gobierno será lo que ellos están pidiendo?

Primero, un contacto permanente; segundo, yo a las comunidades con las que me he reunido les he propuesto un trato, el trato es que yo me comprometo a no separarme de ustedes, a estar entre ustedes no cada año, no cada cinco años, sino siempre y ustedes se comprometen a que cuando vean un ápice, una pequeña señal de que me estoy separando de eso me van a golpear la mesa, me van a llamar al orden y me van a decir recuerda el compromiso.

¿Cree que es posible que el próximo gobierno sea del FMLN?

Estoy convencido de que va a ser del FMLN, pero estoy convencido también de que debe ser parte de una gran alianza, el FMLN no va a resolver los problemas en solitario, ninguna persona y ningún partido político puede resolver los grandes desafíos de este país en solitario, solo los puede resolver en alianzas e incluso dialogando con sus contrapartes, con los otros partidos o con el principal partido de oposición. Si no se hace ese esfuerzo de alianza, de diálogo, de concertación, vamos a seguir enfrentando los mismos problemas de siempre.

¿Con quién proyecta, si gana la candidatura, hacer alianzas?

Yo he dicho claramente que el límite de esas alianzas no lo va a definir Hugo Martínez, lo va a definir las bases. Si yo comenzara a decir nuevamente como lo han hecho tradicionalmente los candidatos que voy a hacer alianzar con tales y cuales estoy haciendo una terrible contradicción, porque por una parte acabo decir que voy a dejar que las bases decidan, entonces no puede aparecer diciendo que voy a dejar que las bases decidan y por otro lado ya imponiéndoles el límite de las alianzas. Lo más importante será tener un debate constructivo visionario con las bases del partido para ver qué es lo que más nos conviene y hasta dónde van a llegar los límites de las alianzas.