Tigrillo desde la cuna

En el marco del aniversario número 70 de FAS, el mediocampista Jorge Morán publicó en su cuenta de Twitter una fotografía en la que dejó en evidencia que su afinidad por los colores azul y rojo no surgió de manera espontánea.“Lo de FAS lo traigo desde pequeño”, manifestó Morán, y remarcó que el equipo tigrillo ganó cinco campeonatos con el peruano Alberto Castillo entre 2002 y 2005.“Eran buenos momentos. Mi familia siempre ha sido aficionada de FAS. Después de ganar en las finales, nos veníamos en la caravana para terminar celebrando en Santa Ana”, mencionó. “Le fui agarrando amor al equipo. Hoy estoy aquí. Ojalá eso que vivía como aficionado ganando finales lo viva como futbolista”, agregó.Morán integró el proyecto FAS Promesas 2005, el cual pretendía formar a jugadores para luego integrarlos al equipo mayor. “Fui uno de los pocos que cumplieron ese sueño, pero no había reservas en ese entonces. Desapareció el proyecto y a cada quien le tocó tomar su rumbo”, explicó.Previamente, el originario de Coatepeque, Santa Ana, militó en el Cuzcachapa, equipo infantil cuyos partidos eran programados en la cancha Gregorio Bundio, también conocida como El Tamarindo, y en la exfinca El Modelo.En el camino siempre surgieron los consejos de su padre, Jorge Adolfo Morán, ex jugador nacional que completó etapas con el Águila, el Tiburones y el Mictlán de Guatemala.“Siempre está en momentos buenos, y en los malos está más. Me ha ayudado a no decaer y no desistir cuando han surgido situaciones complicadas. Cuando se han dado cosas buenas, también me ha ayudado a mantener los pies sobre la tierra”.Las dudas respecto de haber elegido la carrera de futbolista emergieron, pero el volante de contención encontró su recompensa a mediados de 2007. Por consentimiento del timonel Nelson Ancheta, Morán entrenó –sin ser inscrito– con el Once Municipal durante seis meses.“Siempre voy a estar agradecido con el profesor Ancheta porque mi papá habló con él cuando venían de ser campeones con el Once Municipal. Tomó a bien que fuera a entrenar”, aseguró.“Siempre me tomaban en cuenta. Y conocí a jugadores que después fueron mis compañeros y me dieron consejos”, añadió.Nelson Ancheta dirigió a FAS en el siguiente torneo, pero dejó buenas referencias de Morán, quien debutó en el circuito mayor en el torneo Apertura 2007, de la mano del entrenador argentino Abel Moralejo.Un año después, Morán fichó por Isidro Metapán, antes de llegar a FAS, equipo con el que completará cinco años de permanencia. “Desde que llegué a FAS, todos pasan más pendientes apoyándome. Cuando salgo a la calle, me dan palabras de motivación”, relató.