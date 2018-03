Tiroteo en Apopa por homicidio de policía en un bus

Lee también

Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), de quien no se conoce su identidad, fue asesinado ayer en la colonia Tikal Norte del municipio de Apopa, en San Salvador, según reportó ayer la Fiscalía General de la República (FGR). El cadáver del agente estaba en el interior de un bus de la ruta 38-B.Los informes policiales indicaron que dos sujetos desconocidos, haciéndose pasar por pasajeros, se subieron al bus y sin intercambiar palabra le dispararon a la víctima. La PNC ha iniciado ya las investigaciones al respecto de este caso. Sin embargo, aún no tienen identificados a los atacantes ni se tiene conocimiento de que sean pandilleros. De igual forma, tampoco se ha confirmado el motivo del homicidio del policía.Según datos de la División Central de Investigaciones (DCI), son cuatro los policías muertos en 2017.Tras el hecho, la PNC montó un operativo para buscar a los responsables. El resultado fue un intercambio de disparos entre agentes de la Policía y dos supuestos pandilleros que murieron. Los fallecidos en el tiroteo no fueron identificados.En otro caso, ayer en la madrugada la FGR informó sobre el hallazgo de dos cadáveres en la avenida Prusia de la urbanización Prados de Venecia III, en el municipio de Soyapango, San Salvador.Según la PNC, los restos encontrados son el de un pandillero de 40 años, aproximadamente, y el de un joven de 20 años. No se conoce la identidad de ambos. El joven de 20 años fue encontrado totalmente desmembrado.Por otro lado, un hombre identificado como José Jonathan De la O Hernández, de 24 años, fue asesinado a balazos por miembros de un supuesto grupo de exterminio. El homicidio fue cometido ayer por la madrugada en el caserío El Chichipate del cantón Guadalupe, en San Miguel.Según el ministro de Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, hasta el viernes pasado se habían registrado 456 homicidios en el año.