Tobar: Gobierno es agresor de derechos

El procurador de los derechos humanos, José Apolonio Tobar, hizo fuertes señalamientos contra el Órgano Ejecutivo por la falta de compromiso con los derechos humanos y lo calificó como uno de los principales agresores de los mismos.

"Es lamentablemente que desde el Ejecutivo no vemos un compromiso con el respeto y garantía a los derechos humanos y esta falta de compromiso evidente irradia a diferentes sectores. Incluso sectores de la población civil que ven a defensoras y defensores de derechos humanos como un estorbo, como alguien que no apoya al gobierno", afirmó.

El procurador aclaró que realmente no es que no se apoye, sino que la función del defensor, que en este caso es la PDDH, es "evidenciar, poner en relieve la operativización de medidas, de planes de políticos, cuando las hay. Y si no las hay, ponerlas de relieve cuando se consideran que atentan contra los derechos fundamentales de las personas", enfatizó.

También manifestó que en este año de pandemia ha sido difícil realizar el trabajo de la PDDH porque "ha sido complicado para defensores. Nadie escapa de la estigmatización y discriminización, incluso, hemos sido considerados como defensores de criminales, como estorbo de la administración pública. Lo que hemos hecho son llamados de atención sobre la forma en que se han estado operativizando algunas medidas o políticas públicas que han generado la afectación a derechos humanos"

Siempre en el trabajo del Ejecutivo, Tobar dijo que el abordaje durante la pandemia fue improvisado. Como ejemplo mencionó a enfermos de insuficiencia renal que no recibieron atención médica adecuada. "Hay tres personas con insuficiencia renal que cuentan con una resolución de la Sala de lo Constitucional en la que se les ha otorgado medidas cautelares para que se apresure la intervención de los trasplantes respectivos y no se han llevado a cabo", explicó.

"Los índices de violencia han venido subiendo día con día y tristemente han venido subiendo porque desde el Ejecutivo y desde el Legislativo lo que encontramos son discursos de conflictos, de odio, de confrontación, no de armonía social", concluyó.