Tobar: “No creo que se esté afectando la democracia”

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, negó ayer en una entrevista televisiva que la democracia en El Salvador esté amenazada.

Esto luego de una pregunta realizada al funcionario sobre la preocupación que tienen algunos sectores de la sociedad civil que sostienen que la democracia está en peligro. "Yo no la comparto esa expresión. Desde que comencé a estudiar me acuerdo que me dijeron que la democracia era la expresión de la mayoría, así se entiende y nos decían que era el poder del pueblo", mencionó Tobar.

El procurador continuó su explicación y dijo que fue el pueblo el que ha decidido darle el poder a un solo partido político y que eso no ha afectado la democracia: "me podrán decir mire pero solo el 34 % o el 20 % pero es la mayoría expresada en las urnas y eso no lo podemos discutir. Lo que si yo creo es que deben cuidarse la formas de gobierno", señaló el funcionario.