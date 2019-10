Tobar dice que actuará apegado a la Constitución

Tras 27 días en acefalía, José Apolonio Tobar Serrano asumió ayer las riendas la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador par a los próximos tres años.

El nuevo procurador se presentó a las instalaciones de la PDHH a las 6:30 a.m., sostuvo reuniones con los empleados y luego dio declaraciones a varios medios de comunicación presentes.

Su personal de comunicaciones intentó que los periodistas ya no le preguntaran sobre los señalamientos de tener vinculación con el FMLN. Sin embargo, el funcionario se tomó unos minutos para responder. Según documentos del Ministerio de Hacienda, en 2016 el funcionario donó $1,730.88 al FMLN.

El miércoles, cuando fue nombrado, Tobar Serrano dijo que fue contratado por la Asamblea Legislativa y fue asignado a prestar sus servicios profesionales a la fracción del FMLN. Aseguró que dentro de los parámetros de contratación se le dijo que si tenía voluntad de colaborar "como retribución a la oportunidad de laborar para la Asamblea Legislativa".

Ayer, el nuevo titular de la PDHH dijo desconocer si dentro los estatutos del FMLN se establece algún grado de colaboración y porcentajes. Para Tobar Serrano, esas "contribuciones" no lo convierten en financista. "Este servidor en ningún momento ha llegado a ningún partido político ofertando cantidades de dinero para considerarme financista", sostuvo.

Al preguntarle cómo queda su situación dijo: "hoy en día, no se me ha acercado nadie pidiéndome nada y tampoco estoy en la disponibilidad de acceder a nada. Porque lo he dicho y lo voy a seguir sosteniendo, soy un procurador de la Constitución, no de personas en particular, naturales o jurídicas".

Durante el proceso de elección, el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, sostuvo que buscaban un procurador contra el aborto y los matrimonios igualitarios y que no buscara encarcelar a quienes combatieron en el conflicto armado.

De hecho, el presidente de ARENA, Gustavo López Davidson, sostuvo el miércoles por la noche en el programa Debate con Nacho, que se siente tranquilo porque Tobar Serrano respetará la Constitución y que no es alguien que estará a favor del aborto o de los matrimonios igualitarios.

Cuando se le cuestionó sobre estos temas, el procurador evitó profundizar y se remitió a recalcar que la Constitución será la guía de trabajo.

"Como funcionarios públicos estamos sujetos a la Constitución de la República, como línea general. Analicemos a partir de la Constitución misma estos temas que usted ha citado. Yo no me considero un procurador a la medida de un traje en particular. Soy un procurador que va a actuar apegado a la Constitución", sostuvo el titular de la PDDH.

El funcionario aseguró que será un procurador "cercano a la gente". Como parte de esa misión, la institución informó que visitó a los habitantes de la Residencial Santa Lucía, en Ilopango, evacuados por una cárcava. Además, fue al Albergue de la escuela John F Kennedy, de la localidad, donde constató las condiciones en que están las 15 personas trasladadas a ese lugar.