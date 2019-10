Tocamientos contra la niña en Altavista no son delito, resuelve Cámara a favor de magistrado Escalante

El magistrado Jaime Escalante estaba acusado de agresión sexual en menor e incapaz pero su defensa argumentó que los supuestos hechos no constituyen delito sino una “falta” castigada solamente con una multa y la Cámara accedió. Remitió el caso a un Juzgado de Paz para que determine si hay o no culpabilidad. "El tocamiento no pone en riesgo la intimidad o libertad sexual de la persona", dijo el defensor del acusado.