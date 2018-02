El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) busca retomar la administración de la alcaldía sonsonateca después de 15 años, año hasta el que, por dos periodos, fue gobernada por Douglas Feliciano Galicia. Para las próximas elecciones, de las que saldrá el ganador del periodo 2018-2021, el partido de izquierda lleva como candidato a la comuna al diputado Jaime Valdez, quien asegura tener la confianza de poder ganar la contienda democrática del 4 de marzo próximo. Su mayor oponente es el alcalde Roberto Aquino, quien lleva cuatro periodos consecutivos por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y ha sido postulado para un quinto periodo.

Deja la Asamblea Legislativa y ahora se postula para alcalde de Sonsonate.

Efectivamente, vamos a participar en el proceso electoral como candidato a alcalde del municipio de Sonsonate, y hemos estado desarrollando el acercamiento de la población desde hace varios meses, hemos tenido contacto en casi 100 % de la zona urbana y rural del municipio.

¿Qué es lo que ha percibido durante ese recorrido como candidato?

El hacer este recorrido es para tener la certeza de que hemos estado conociendo de cerca las necesidades de la población, lo que puedo afirmar con plena seguridad es que toda la zona rural está en completo abandono. Lo que se verifica es un total abandono. Obras que no tuvieron gran impacto en la población en la zona rural, no hay inversión.

¿Significa que el actual alcalde le ha apostado al desarrollo de lo urbano?

Pues tampoco podemos ver mucho, la obra maestra que siempre muestra (Roberto Aquino) es (el mercado de) la Mega Plaza, otras (obras) no hay de mayor impacto.

Si usted no ve obras de impacto social, ¿dónde está la inversión que el alcalde afirma ha realizado?

Me gustaría debatir con el alcalde Aquino para saber toda la necesidad del municipio, no hay que decir las cosas en abstracto, solo hacer señalamientos por decir; no se vale.

Para saber la verdad hay que confrontar la realidad con las comunidades para que la gente valore.

Fue una obra mal hecha, no hizo un estudio de sostenimiento, está usando el FODES para pagar la deuda que adquirió con la construcción de la Mega Plaza. Endeudó al municipio en la única obra.

¿Qué ofrece el candidato del FMLN?

Hemos percibido que en lo rural hay un completo abandono de proyectos para la juventud, los jóvenes en su mayoría se dedican a la agricultura y después de las 2 de la tarde no tienen más que hacer. Hay que crear espacios de entretenimiento para alejarlos de los malos pasos. También sabemos que lo rural es fuente de agricultura, debemos de mejorar las condiciones de la infraestructura vial, con eso se genera desarrollo para que las comunidades comercialicen sus productos.

¿Qué más busca resolverle a la población sonsonateca?

Mejorar la recolección de desechos sólidos, mejorar las vías de acceso tanto en lo urbano como lo rural, crear un tiangue municipal porque hasta el momento no existe control sanitario de las carnes que ingresan al mercado.

No hay salubridad. También mejorar las condiciones de salubridad e higiene del lugar donde se comercializan los mariscos en la zona de la terminal vieja de Sonsonate.

¿Hay confianza en que se va a recuperar la alcaldía?

Toda la función pública debe estar en función del desarrollo de la gente. Yo tengo años de estar en la función pública como diputado y sé la forma de cómo administrar los fondos del pueblo, en resolver los problemas de las comunidades. Tengo plena certeza de ganar la alcaldía. Para ello hay que hacer una reingeniería de la administración y las finanzas.

Jaime Gilberto Valdez Hernández

Cargo:

Diputado del FMLN en la Asamblea Legislativa.

Trayectoria:

Exasesor jurídico del partido de izquierda. Nueve años como parlamentario.