"Toda mi familia me decía que no pasara el cerco"A un año del primer cerco sanitario en Metapán

El 20 de marzo de 2020, Metapán amaneció bajo un cordón sanitario. La ciudad fue cercada luego de reportarse el primer caso de covid-19 en El Salvador. Mientras la gente se encerraba en sus casas, Elisa Ibarra fue llamada a cumplir con su deber.

A punto de cumplirse un año de esa situación, la doctora Ibarra rememora: "Ese día no me tocaba turno, sino a otro médico, pero me llamaron porque necesitaban hacer llegar unas mascarillas KN 95 al personal de FOSALUD de Metapán que se había quedado bajo el cerco", dice.

En la Dirección Regional de Salud Occidental le dijeron que llevaría 15 mascarillas KN95. "Me dijo mi jefe que en Metapán había un cerco sanitario y yo aunque estaba bien sorprendida, en la misma le pregunté: ¿Cómo hago para llegar? Porque no tenía carro y no había transporte, ni nada", narra.

"Le hablé a mi esposo y le dije: Emerson, necesito que me traigas un maletín con uniformes, con todo lo mío, y él me preguntó que qué pasaba. Le expliqué que iba a Metapán, y hablando estábamos cuando me preguntaron si llevaba también comida. Doctora, en Metapán está todo cerrado, me dijeron. Entonces mi esposo me llevó una maletita con comida y también me llevó agua", recuerda.

Su esposo la llevó desde la Regional de Santa Ana hasta "La Báscula". "Era un panorama como de película de miedo. En La Báscula estaba el cerco y había soldados, policías, periodistas, ahí paramos. Mi jefe me llamó y me dijo que debía ponerme el uniforme e identificarme para que me dejaran pasar", agrega.

"Mi esposo se puso nervioso y me decía: No pases, mirá, Elisa, regresémonos, y yo le decía que ya estaba ahí y que tenía que seguir. Mi papá me habló por teléfono, mi mamá, mi hermano, toda mi familia me decía que no pasara el cerco porque no sabíamos qué era el coronavirus ni la situación a la que me iba a enfrentar", detalla la profesional de la salud.

La doctora fue llevada hasta Fosalud Metapán por un carropatrulla. "Estaba el equipo del turno anterior que quedó bajo el cerco sanitario, también había personal del Ministerio de Salud. Lo bueno que en esa situación hubo gente que nos apoyó, nos donaron comida porque en mi maletita solo llevaba unas sopas Maruchan que fue lo que encontró mi esposo a la carrera. Convivimos el equipo del MINSAL y el de Fosalud, fueron tres días de no salir para nada y ya luego se vino la cuarentena", dice la médica.

La doctora Elisa recuerda que en ese momento hablar de pacientes covid generaba pánico, porque no habían antecedentes de la sintomatología pero sí un enorme temor a contaminarse. "Con el tiempo fuimos conociendo más al virus y ahí me di cuenta que si volviera a nacer, a pesar de todo, volviera a ser médica", dice.

"A un año de convivir con la pandemia puedo decir que el covid da de muchas maneras, pero también tenemos más conocimiento y eso permite atender más rápido a las personas. También tenemos más serenidad, más autodominio como profesionales; y las personas también usan mascarilla, son pocas las que se niegan, pero la mayoría las usa porque ya vieron que no es un juego esta enfermedad", analiza la profesional.

Hasta el momento, la doctora Elisa Ibarra afirma que no ha sido positiva a coronavirus. "Hasta ahorita no me he contagiado, pero estoy esperando de que me apliquen la vacuna y eso puede ser del 16 de marzo en adelante", concluye.