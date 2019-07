Todavía sin dar informe final sobre la explosión de gas

El Cuerpo de Bomberos de El Salvador todavía no da a conocer el informe final de la inspección por la explosión en un comercio de gas propano ocurrida el pasado viernes, en la calle al volcán, en Mejicanos, y que dejó saldo de tres personas fallecidas y una veintena de lesionadas, además de medio centenar de viviendas con daños en techos y ventanas.

La información que se tiene hasta el momento es que la explosión fue por la acumulación de gas y se mantiene como supuesto la mala manipulación o trasiego del contenido de los tambos de gas.

Seguridad. El local donde sucedió la explosión sigue acordonado por seguridad, debido al severo daño que tiene. Foto de LA PRENSA /Jónatan Funes

Sin embargo, a raíz de la tragedia, Bomberos invitó a las municipalidades a trabajar juntos para garantizar que los locales de ventas de gas funcionen bajo las medidas de seguridad establecidas. Pero también ciudadanos han consultado por medio de Twitter a Bomberos cuáles son las medidas a cumplir para que les extiendan una certificación.

"En la verificación se evalúan diversos aspectos con lo que cuenta el local y negocio, si no cumple las medidas, deben superar las observaciones para hacerles una reinspección y comprobar que las están cumpliendo, mientras no las supere no le podemos dar la certificación", indicó Bomberos. También invita a las personas a que lleguen al cuartel central en el barrio de Santa Anita, San Salvador, para solicitar que les hagan la inspección formal.

Las alcaldías de Mejicanos, San Salvador y Santa Tecla también se activaron para hacer inspecciones de los permisos de los negocios que venden gas.

Mientras tanto, el fin de semana siguiente a la explosión que conmocionó a la población de Mejicanos, el vecindario trata de regresar a la normalidad y reparar los daños a las propiedades, principalmente lo relacionado con los techos al estar en época de lluvias. La Alcaldía de Mejicanos entregó el sábado láminas y vigas para los techos de 15 apartamentos y también daría materiales para cinco viviendas contiguas al comercio donde ocurrió la tragedia.

Habilitación. Se tiene previsto que a partir de hoy se normalice el servicio dentro de la unidad de salud Zacamil.

Habilitan unidad de salud

Luego de la explosión, la unidad de salud de Zacamil suspendió sus actividades por la presencia de gas en el ambiente y para reparar los daños en techos y ventanas. Ayer en la mañana se realizó una jornada de atención para la población y se prevé que hoy esté completamente habilitada la unidad de salud.

“Los tres que tenemos en el Rosales sí son personas muy, muy gravemente afectadas, están siendo atendidas con atención de primer nivel, han sido operados algunos de ellos”. Ana Orellana Bendek, ministra de Salud

La ministra del ramo, Ana Orellana, junto con la directora de FOSALUD, Nathalie Larreinaga, y personal de la unidad visitaron las viviendas de las personas que resultaron lesionadas por el siniestro.

"Hay varios equipos alrededor de la zona, buscando personas que hayan salido lastimadas físicamente y también buscando las personas con el shock emocional. Porque recuerden que si son personas con hipertensión, diabetes, pueden sufrir una crisis y obviamente los niños", dijo la funcionaria.

De hecho, a tres días de la tragedia varios vecinos aún estaban afectados y pedían que no se les entrevistara ni que se tomara imágenes de los daños en sus casas. Un poco menos de 20 personas resultaron lesionadas, la mayoría fue atendida en el lugar y referidas al Hospital Zacamil, mientras que los más graves están ingresados en el Hospital Rosales.

Verificación. Titulares del Ministerio de Salud y de FOSALUD verificaron las condiciones de la unidad de salud. Fotos de LA PRENSA /Jónatan Funes

"Pero los tres que tenemos en el Rosales sí son personas muy, muy gravemente afectadas, están siendo atendidas con atención de primer nivel, han sido operados algunos de ellos y su pronóstico es reservado. Se encuentran en la unidad de cuidados intensivos y su pronóstico es reservado", dijo la ministra.

“A partir del lunes vamos a poder ver que se va a restablecer los servicios tanto del Sistema de Emergencias que se localiza en la unidad de salud, como también del servicio de FOSALUD”. Nathalie Larreinaga, directora de FOSALUD

Una de las víctimas que está en condiciones críticas es una mujer de 60 años de edad, quien entró en condición de desconocida, pero Orellana expresó que sí se identificó y lo que sucedió es que le robaron sus documentos en medio de la confusión. "Hacer un llamado a la población a ser solidarios en estos momento de crisis y no aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas en estas condiciones", agregó la ministra.

En el caso de una infante de 27 días de nacida, indicó que sus lesiones fueron leves y fue atendida en el Hospital Zacamil, donde ya fue dada de alta. Su familia es una de las que se ha retirado de la zona por seguridad.

De quien no se tiene mayores datos es del estado del propietario del negocio de gas quien, de según el relato de una vecina, sufrió graves quemaduras. "No queremos ser irresponsable con la información, lo que nos han informado ahorita los vecinos es que los señores sí iban bastante lesionados y que se encuentran, al parecer, en un hospital privado, pero es información por confirmar", agregó Orellana.

Atención. Personal de la unidad de salud se instaló en el parqueo y el espacio abierto dentro de la unidad y en la calle de enfrente para brindar servicios médicos a las personas.

Ayer las autoridades del MINSAL también corroboraron el estado de la infraestructura de la unidad de salud de Zacamil, donde todavía se observan varios vidrios de ventanas quebrados.

"El local que más se dañó fue el local del Sistema de Emergencias Médicas porque es el que está al lado del muro y sí hubo daños en puertas y paredes, en techos y ventanas. Lo que hemos arreglado al momento son las ventanas y los techos, ya que tenemos medicamentos ahí resguardados", dijo la directora de FOSALUD.

Para conservar la cadena de frío, las vacunas se enviaron a la unidad de Ayutuxtepeque. "Como tuvimos que cortar el servicio de energía, porque había gas en el ambiente", dijo Mauricio Vásquez, director de la unidad de Zacamil. No obstante, ayer se contaba con vacunas contra el tétanos y la influenza.

Jornada médica

Personal de la unidad de salud de Zacamil se instaló en la calle de enfrente para dar atención médica, como vacunación, toma de presión arterial, consejería nutricional y limpieza bucal a la población.