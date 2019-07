Todo lo que se debe saber sobre el virus del Zika y el embarazo

El zika es un virus que, al igual que el dengue y el chikungunya, es transmitido por el zancudo Aedes. Las estadísticas de casos que el Ministerio de Salud (MINSAL) ha reportado hasta la semana pasada en El Salvador, dan cuenta de 411 casos de zika, de los cuales 62 son sospechosos casos de la enfermedad en mujeres embarazadas. Esto representa un 89% más que los registrados a la misma fecha en el 2018.



La preocupación de los especialistas en salud, respecto al alza de casos de zika, son las consecuencias que la infección tiene en el feto y la mujer embarazada. En un informe de lineamientos para el zika y embarazo del MINSAL, se cataloga como embarazo de "alto riesgo" cuando el virus es detectado en las primeras doce semanas del periodo de gestación.

Problemas asociados al zika en recién nacidos

El primer caso de microcefalia asociado con zika en El Salvador fue reportado en 2016. Foto de MINSAL.



Una mujer en estado gestacional puede transmitir al feto el virus del zika, que ocasiona: microcefalia al nacer, convulsiones y retraso en el desarrollo asociados a la microcefalia.

Microcefalia: es un defecto congénito en el cual la cabeza del bebé es más pequeña de lo normal. La malformación puede causar problemas en el desarrollo cerebral, según el MINSAL. Convulsiones: un estudio publicado por la revista especializada Science Translational Medicine que los bebés podían presentar convulsiones espontáneas si eran infectados por el virus del zika en el útero. Otras complicaciones: la Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil) detectó que los bebés nacidos con zika tendrán discapacidades cognitivas al crecer, también determinaron que padecerían de pérdida de peso, desgaste de la función motora y otros problemas al crecer.



En el año 2016, fue cuando se detectó el primer caso de microcefalia asociada al zika, de los 48 reportados en El Salvador. Fue en ese mismo año que el MINSAL confirmó que en países como Brasil y la Polinesia Francesa se habían reportado casos de anomalías en sistema nervioso del recién nacido asociadas a los brotes de zika.

Transmisión de madre a hijo, ¿cómo evitarlo?

Por estas complicaciones, las mujeres embarazadas deben conocer que el virus se transmite en el útero (en el caso de madre a feto), contacto sexual, transfusiones sanguíneas, además de las picaduras de zancudos infectados.



En cuanto a la lactancia materna, hasta el momento, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dice no tener casos registrados de malformaciones, enfermedades graves o daños neurológicos en infecciones posnatales, o que la infección del zika se transmita por la leche materna. Por el contrario, afirman que, "los beneficios de la lactancia materna para el niño y la madre superan los posibles riesgos de transmisión del virus del zika a través de la leche materna".



En la mayoría de los casos, una mujer embarazada o cualquier persona no podría identificar si ha contruído el virus, puesto que, según la OPS, una de cada cuatro personas presentan síntomas como sarpullido en la piel, fiebre no elevada, dolores de cabeza, conjuntivitis no purulenta y dolor muscular y/o articular, que son los característicos del virus.

Estos son los síntomas de la enfermedad. Aunque solo uno de cada cuatro pacientes presentan síntomas. Imagen de MINSAL.

Virus del dengue: cómo prevenirlo, qué debe saber sobre el zancudo y qué hacer en caso de enfermar

Cinco de las muertes auditadas por dengue son de niños La ausencia de síntomas significa una dificultad para tratar a tiempo y dar el seguimiento médico correspondiente, y la forma más segura de evitar posibles afectaciones en el bebé próximo a nacer es la prevención.

Se recomienda al igual que con el virus del dengue y chikungunya, usar ropa que cubra extremidades para evitar la picadura del zancudo transmisor, utilizar repelentes, dormir con mosquiteros. No acumular depósitos con agua limpia, sucia, lluvia ni cualquier tipo, ya que autoridades de salud han descubierto que el zancudo tiene la capacidad de reproducirse en las diferentes condiciones del agua. Se considera embarazo de alto riesgo si la enfermedad es detectada en las primeras doce semanas de gestación. Imagen de MINSAL.

De los tres virus de los cuales el zancudo es portador, el zika es el único que también se transmite por contacto sexual de una persona infectada a otra; por ello, autoridades del MINSAL agregan como consejo que, si se está en edad reproductiva o embarazada y hay sospecha de zika, durante la relación sexual lo mejor es utilizar condón para evitar contagios entre personas y afectación al feto.

En caso de haber infección del virus se debe acudir a las instancias de salud con rapidez, no automedicarse, reposar, tomar líquidos y seguir la indicaciones del médico.