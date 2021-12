Tojeira hace llamado a Fiscalía para desechar acusaciones “inútiles”, sobre caso de diputada Nuevas Ideas que señala de difamación a investigadora

El director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), José María Tojeira se refirió a cómo el caso de la diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda, contra la investigadora Jeannette Aguilar, es un ejemplo de las consecuencias que genera en el sistema judicial la intromisión de Ejecutivo y Legislativo al trastocar sus funciones.

“El problema es cuando se mezcla la judicatura con aspectos políticos, ahí sí no hay garantías para nada. A cualquier persona crítica le pueden poner cualquier tipo de causal, multa o incluso cárcel”, expresó en la entrevista radiofónica de la YSUCA este miércoles 8.

Ayer, el Idhuca, institución que dirige, presentó un estudio en el que se determinó cómo el Estado salvadoreño ha capturado el Órgano Judicial y el impacto que estos han ocasionado en el estado de derecho, la democracia y los derechos humanos.

En el caso de Pineda y Aguilar, la diputada acudió a interponer la acusación ante un tuit generado por la investigadora en la que criticó la forma en la que los actuales funcionarios oficialistas buscan vivir. Pineda se sintió ofendida, a pesar de que Aguilar lanzó una crítica general.

“Ahora estamos asistiendo al caso de Jeannette Aguilar. Si por citar autores o personas te van a meter preso o te van a poner una multa (...) lo que están haciendo es negar la libertad de expresión en modo muy fundamental. La Fiscalía, en un tipo de acusación de estas, debería desecharla inmediatamente porque tiene que ser consciente de dónde hay una acusación seria y dónde hay una acusación inútil. Evidentemente cuando hay dependencia puede pasar cualquier cosa”, reiteró sobre cómo puede afectar a los salvadoreños la captura del poder Judicial.

Tojeira también se refirió a la presentación del estudio ayer, en el cual se expuso la forma con la que se manipula el sistema judicial a favor del actual gobierno y acusó a los jueces de ser “empleados” al servicio del poder y no en beneficio de la mayoría de los salvadoreños.

“Es cierto que el sistema judicial, no tanto las salas, sino en su conjunto no ha funcionado adecuadamente en el país, eso es evidente. Ha habido exceso de corrupción en la historia, pero ha habido una ligera mejoría que en algunos momentos llegó a ser muy positiva. La Sala de lo Constitucional de los famosos 'cuatro magníficos', como le llamaban, fue una buena sala, evidentemente no quiere decir que todo lo que hayan hecho haya sido perfecto o que no hayamos podido tener alguna diferencia con ellos”, comentó al respecto.

Tojeira ha reiterado sobre cómo las acciones del gobierno salvadoreño en la toma de poderes están afectando directamente la institucionalidad y el estado de Derecho en El Salvador, así como desde el exterior esto ha traído enormes repercusiones.