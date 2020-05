Tonacatepeque alega falta de condiciones para albergue covid-19

Sin permisos, ni documentos. Así considera el alcalde de Tonacatepeque, Roberto Herrera, que el Gobierno pretendía trasladar a personas contagiadas con covid-19 a la comunidad Las Lomas de ese municipio.

"Las condiciones del lugar no son las adecuadas para tener personas en cuarentena, en primer lugar no tienen agua potable, ni (tuberías de) aguas negra, por lo cual no es un lugar higiénico", aclaró el alcalde de Tonacatepeque.

Herrera pidió al presidente de la república, Nayib Bukele, realizar ese tipo de gestiones con "transparencia". Además, justificó que la comunidad de ese municipio estaba preocupada por su salud y que no habían realizado ningún tipo de discriminación pues desconocían el "cuadro clínico" de las personas que pretendían ser trasladadas.

El alcalde agregó que al llegar al lugar le faltaron al respeto, por lo que se defendió, pero que se disculpaba con los agentes de la Seguridad Pública si los ofendió de alguna manera.

Estas declaraciones ocurren tras una disputa, donde la directiva de la comunidad Las Lomas, de Tonacatepeque, impidió el acceso a supuestos pacientes positivos con covid-19 la semana pasada por la noche. Al lugar también llegó el alcalde Herrera, quien defendió que el trasladado no se realizara, pues no había sido notificada la alcaldía, ni la unidad de salud cercana a la comunidad.