Tormentas de moderada a fuerte intensidad se mantendrán en El Salvador durante la mañana y tarde de lunes

Desde las primeras horas de la mañana de este lunes, 23 de mayo, El Salvador ha percibido precipitaciones de lluvia y chubascos de moderada a fuertes intensidad, principalmente en la zona occidental, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Para el resto del día, se prevé el desarrollo de tormentas para la zona norte y occidental, con mayor énfasis sobre la cordillera de Apaneca-Ilamatepec, las cuales, según la institución, podrían desplazarse hacia el sector de Conchagua, en el oriente del país durante la tarde y primeras horas de la noche.

El MARN prevé que durante el día se mantenga el cielo nublado con la aparición de chubascos ocasionales en todo el país debido al abundante ingreso de humedad que se mantiene desde el océano Pacífico, provocada por el paso de la ya anunciada onda del Este.

Según el titular de Medio Ambiente, Fernando López, las fuentes de ingreso de lluvia también ha sido "la influencia que se tiene del Caribe y el paso de la Onda Tropical", por lo que instó a la poblacion salvadoreña a acatar las indicaciones brindadas por equipos de Protección Civil para evitar emergencias.

Este lunes tendremos lluvias y tormentas de moderadas a fuertes comenzando en la zona norte, con mayor énfasis al centro y occidente, desplazándose en dirección suroeste. El ambiente cálido en horas diurnas y fresco por la noche y madrugada. pic.twitter.com/L96aKcwsUx — Ministerio de Medio Ambiente (@MedioAmbienteSV) May 23, 2022

Las temperaturas se mantienen a la baja, con máximas de 35° C y mínimas de 28° C para la zona central; 29° C a 30° C, para el occidente; y mínimas de 25° y máximas de 33° C para el oriente y paracentral del territorio nacional.

Por tanto, el ambiente se tornará cálido y fresco por la noche del lunes y madrugada del martes, indica el pronóstico de la institución.