Torta de tusa, dulce tradición vicentina

María Isabel Quintanilla, a sus 71 años, mantiene la tradición del pan dulce artesanal en San Vicente, siendo las tortas de yema en tusa una de las más representativas de las cerca de 35 clases de pan que elaboran, las cuales reconoce han ido mejorando y ampliándose durante generaciones.

Hablar de San Vicente es hablar del pan de tusa, como le conocen, una receta especial de Pacita Quintanilla, su madre de grata recordación, fue quien logró que los productos que elaboraba se mantuvieran en la preferencia del paladar de los vicentinos, sobre todo de residente en el exterior. "Esta especialidad de hacer pan la aprendí desde los siete años a la par de mi madre, era la única hija de entre cuatro varones. Llevamos más de 60 años con la panadería y hasta el momento la calidad en los productos hace la diferencia en lo que elaboramos", manifestó doña María.

Agrega que el producto "se exporta solo", es decir que en su mayoría, la famosa torta en tusa, así como los pastelitos de piña, guayaba y leche, entre muchos otras clase de pan dulce, son parte del equipaje de muchos vicentinos y personas de otras departamentos que visitan el país, y que en muchos casos lo llevan a petición de salvadoreños que viven en Estados Unidos y extrañan el pan de su pueblo.

Contó que durante un tiempo residió en el país norteamericano y que tenía una panadería, pero tras el fallecimiento de su madre y el de su hermana, que se encargaban del negocio, en San Vicente, tuvo que retornar para que no se perdiera la tradición del exquisito pan dulce de la panadería Quintanilla.

Su hijo la acompaña en la tarea, y eso la impulsa porque sabe que alguien más dará seguimiento a la iniciativa que emprendió su progenitora, y a la que también se han incorporado sus nietos.

Variedad. Además, en la panadería también se elaboran más de 35 variedades de pan dulce.

"Hoy le doy gracias a mi mamá que me enseñó el oficio. A mis 71 años , si no trabajo siento que me enfermó, esta cuarentena por ejemplo ya me estaba enfermando porque cerramos, pero tuvimos que retomar labores para abastecer con pan a nuestros clientes", expresó la artesana.

Dice que en la torta de yema, la tusa hace la diferencia, aunque reitera que la receta creada por su mamá es única, y que quien la prueba saborea un pan delicioso y sin comparación gracias a la tradición y experiencia que tienen en su elaboración. La panadería Pacita Quintanilla tiene marca registrada y brinda empleo a diez vicentinos. Por el momento, debido a la pandemia del covid-19 atiende solo para llevar y a domicilio al teléfono 7749-8101 para San Salvador, y al 2393-0335 en San Vicente.

"Quiero enviar un mensaje, y es que le pidamos a Dios fortaleza y sabiduría de enfrentar lo que venga (por covid-19), hay que protegernos, cuidarnos, de no andar en las multitudes, porque eso nos puede hacer daño", externó la vicentina.

Doña María expresó que el proyecto más cercano es exportar formalmente su pan artesanal, y que por eso se ha sumado también y destacado en la estrategia Un Pueblo, Un Producto, que impulsa la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa CONAMYPE, con el apoyo de las municipalidades, actores locales y la cooperación internacional, entre ellas la Agencia de Cooperación del Japón.