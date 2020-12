"Tortazo" lleva la diversión en la ciudad de La Unión

Marcos Barrientos, de 33 años, es un artista cómico de la ciudad de La Unión, muy reconocido por el público por su alta dosis de diversión en cada presentación.

Su nombre artístico es "Tortazo Show", fue motivado para convertirse en payaso por su colega "Trampolín", y desde hace diez años, es uno de los artistas con mejor repertorio de chistes y dinámicas para niños y adultos de La Unión.

Comentó que su nombre artístico "Tortazo" nació porque en su anterior trabajo se desempeñó como vendedor de tortas mexicanas "cuando inicié como payaso lo hice bajo el nombre de ‘Serafín’, pero en ese momento yo vendía tortas en una cancha de fútbol rápido de La Unión, y mis amigos me decían Tortazo, y cuando me presentaba como payaso a los eventos, lo hacía como Serafín, los niños me decían usted no es Serafín, usted es Tortazo, entonces adopté ese nombre".

Asegura que cada día aprende cosas nuevas, tanto como payaso, como persona, pero que su objetivo es sacarle una sonrisa a todas las personas "nadie sabe qué hay detrás de un payaso, a veces uno puede estar llorando, pero debe ir a hacer reír a los demás".

"Una vez, en un evento le pregunté a un niño ¿Dónde está tu papá?, mi papá está muerto, respondió; y ¿Dónde está tu mamá?, mi mamá está presa, dijo el niño... son realidades duras", añadió Tortazo.

Dijo que su misión es transmitir el talento a su hija Valerie, de siete años de edad, su asistente en las fiestas infantiles "se presenta como mi asistente, su nombre es Bizcochito, hija de Tortazo".