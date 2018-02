Tour al Lejano Este Mi delirio

¿Por qué tardar varios días en bicicleta para ir a un lugar cuando el trayecto se puede hacer en tres horas en un automóvil? Recorrer en bicicleta grandes distancias, para muchos, suena como un hecho disparatado, algo que no tiene sentido, un delirio. Para eso tengo una respuesta: el que nunca lo ha hecho no sabe de lo que se pierde, y el que ya lo hizo no quiere detenerse.

En lo personal, la bicicleta nos da un sentido de libertad, de contacto con lo que nos rodea, con la realidad, con otras personas y con nosotros mismos. ¿Que si es peligroso, una locura? Quizá, pero cualquier cosa que se emprenda en la vida debe de tener siempre una cuota de delirio, ¿no lo creen?

En este trayecto pasamos por Ereguayquín y Concepción Batres, en Usulután; luego cruzamos al departamento de San Miguel, donde llegamos a El Tránsito y posteriormente a El Delirio. Todo el camino nos fue acompañando en el horizonte el majestuoso volcán Chaparrastique.



“No es necesario ir más lejos (a otros países) a buscar aventuras y a descubrir nuevas zonas cuando nuestro país las tiene. Hay playas lindas aquí en oriente”.

Romel Colindres



En El Delirio conocimos a Romel Colindres, motociclista aficionado de San Miguel, quien tiene una página para promover el turismo: Elsalvadortodotuyo.com. “No duden visitar estas páginas que fomentan el turismo. Hay turismo en nuestro país”, comenta Romel.

Es fabuloso aquí

En El Delirio, San Miguel, nos encontramos a los cicloturistas alemanes Hassan y Kim, quienes viajan en bicicleta desde México hasta Costa Rica. Con ellos platicamos sobre su recorrido por nuestro país.

“El Salvador tiene una reputación un tanto mala por ser uno de los países más peligrosos fuera de las zonas de guerra, lo que probablemente tiene alguna base de hecho, pero no se relaciona en absoluto con nuestra experiencia en este país. La gente ha sido increíblemente acogedora y amable en todo el camino, y no nos hemos sentido inseguros en absoluto”, asegura Kim.

Ambos cicloturistas se van muy contentos de conocer El Salvador y, al igual que nosotros, su destino final es el puerto de La Unión, de ahí tomarán una lancha que los conducirá a Nicaragua.

Tierra de bicicletas

Algo muy peculiar y agradable es que entre Usulután y San Miguel pude observar a varias personas transportándose en bicicleta. No hay que sacar muchas conclusiones del porqué usan bicicletas en esta zona: primero, porque el terreno es plano, y segundo, es un transporte mucho más barato y práctico en todo sentido. ¡Enhorabuena!