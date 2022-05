Toxinas afectan a comerciantes y habitantes del Lago de Coatepeque

Habitantes y comerciantes que se ubican en los alrededores del Lago de Coateque, en Santa Ana, se encuentran preocupados por la concentración de microalgas muertas en el espejo de agua porque que podría tener repercusiones en su salud y economía.

De acuerdo con el más reciente análisis realizado el pasado 2 de mayo por el Laboratorio de Toxinas Marinas de la Universidad de El Salvador (LABTOX-UES) las cianobacterias (organismos microscópicos que contienen clorofila) que producen el cambio de color de azul a café y en otras a verde oscuro, aún se encuentran esparcidas por todo el lago, lo que podría ser peligroso.

El LABTOX-UES explica que existe un riesgo de moderado/ alto para las personas que decidan entrar a las aguas debido a que podrían tener algún tipo de irritación en la piel, al mismo tiempo que recomienda que en las próximos días se continúe con el monitoreo para verificar cómo evoluciona el fenómeno de la naturaleza.

Asimismo, el pasado 29 de abril, el Ministerio del Medio Ambiente recomendó no utilizar el agua del lago debido a la concentración de las cianobacterias que ya se visualizaban en ese entonces.

Efectos. Pobladores y comerciantes temen que por el cambio de color del agua y posibles afectaciones en la salud, los turistas no visiten la zona los próximos días.

Las recomendaciones hechas por las instituciones mantienen preocupados a los residentes porque el agua del lago sirve para las actividades domésticas. "Todas las casas de la comunidades y las que están en los alrededores del lago utilizan el agua para regar, lavar trastos, hacer limpieza", aseguró Tomás Herrera, residente del cantón Planes de La Laguna.

Herrera admitió que en las últimas semanas el agua extraída ha tenido un olor diferente al habitual. Además explicó que no es la primera vez que sucede este evento de la naturaleza: "Como el agua se ocupa para hacer limpieza o los baños no nos afecta directamente, además, esto pasa cada año, es como que el lago se limpiara él mismo y saca lo sucio a la superficie".

Ricardo Rodríguez, habitante de la comunidad El Estoraque, dijo que hasta ayer no se ha registrado ningún habitante con problemas en la salud por el uso de las aguas del lago por el aseo personal.

Agregó que la mayoría de las viviendas y comercios utilizan agua embotellada para la preparación de alimentos, aunque no descartó que una parte de la población no tenga el recurso económico para comprar el agua purificada y esté siendo afectada por las cianobacterias.

"Que nosotros sepamos no hay ninguna persona que por bañarse o lavar la ropa con el agua del lago esté enferma o tenga hongos. Para cocinar o tomar se compra agua desde hace seis meses aproximadamente, pero me imagino que hay gente que no puede comprarla y sigue tomando agua del lago y les puede dar alguna molestia en el cuerpo", explicó Rodríguez.

Sin embargo, para Berenice Cruz, que tiene un pequeño negocio de alimentos en el acceso que conduce hacia la zona turística conocida como El Bajadero La Bendición, las últimas noticias sobre el lago podrían tener una consecuencia negativa para sus ventas.

"Esto es como el otro lado de la moneda de cuando el lago se pone color turquesa que viene mucha gente a verlo, tenemos miedo que la gente se vaya a otro lado y tener pérdidas en los productos y muchas familias sobrevivimos de las ventecitas porque acá no hay otra cosa", dijo Cruz.

Daños. La cianobacteria produce el cambio de color de azul a café y en otras a verde oscuro y estas aún se encuentran esparcidas por todo el lago, lo que podría ser peligroso.

De acuerdo con números de la Fundación Coatepeque (FundaCoatepeque) en los contornos del lago habitan unas 8,000 personas en 17 cantones pertenecientes a Santa Ana, Izalco y El Congo.

Alejandro Villacorta, director ejecutivo de la Fundación, manifestó que el último informe del LABTOX-UES es un llamado a estar alerta además de respetar las recomendaciones hechas, sobre todo para los turistas.

"A lo mejor lo que puede suceder es que una persona que tenga una piel sensible ingrese al lago en este momento puede tener una afectación, algo que quizá no podría ocurrir con un lugareño que por decirlo de una manera ya está inmune a este tipo de cosas pero que igualmente debe de escuchar las recomendaciones", explicó.

El presidente de la fundación dijo que es urgente que se realicen estudios permanentes junto a las diversas instituciones gubernamentales para lograr identificar las verdaderas causas que originan los diferentes cambios en el lago.

"Los diferentes eventos que sucede en el lago son parte del cambio climático pero debemos ir más allá, hacer estudios permanentes con el gobierno que nos permitan saber qué es lo que realmente está sucediendo y a partir de eso tomar las mejores decisiones que sea del beneficio del medio ambiente y toda la población", dijo Villacorta.

Ayer por la tarde, se informó que la Cámara Ambiental de Segunda Instancia ubicada en el Centro Integrado Judicial Santa Tecla, La Libertad, ordenó medidas cautelares para la protección del Lago de Coatepeque y de esa manera "contrarrestar las fuentes de contaminación que inciden mayoritariamente en la degradación del Lago de Coatepeque".