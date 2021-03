Trabajadoras de Florenzi terminan huelga de hambre

Tras 64 días, la huelga de hambre llega a su fin en Florenzi. La trabajadora y el trabajador que continuaban sin ingerir alimentos desde el pasado 7 de enero han decidido dejar la protesta debido a las complicaciones de salud que han desarrollado debido a este tiempo sin alimentos.

Para estos obreros y para todo el Colectivo Femenino Florenzi, la organización comenzó el pasado mes de julio, cuando después de ser despedidas sin justificación, se tomaron las instalaciones de la exmaquila, donde trabajan confeccionando batas médicas y blusas.

En equipo, unidos por el deseo de hacer valer sus derechos laborales, pasaban día y noche en las instalaciones, con la esperanza de que las autoridades dieran marcha a sus casos.

La drástica medida fue tomada debido a la falta de respuesta de Sergio Pineda, representante de Industrias Florenzi S. A. de C. V., quien hasta ahora continúa sin conciliar con las mujeres y hombres y las dejó desempleados en medio de la pandemia de covid-19.

Pineda no pagó cuatro meses de salario que debían a las de 210 empleadas, ni la indemnización por años trabajados, ni las vacaciones, ni los aguinaldos.

Seis meses pasaron y, al no ver respuesta a sus denuncias en el Ministerio de Trabajo, la Fiscalía y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), llevaron más allá sus esfuerzos por obtener la atención de las autoridades. Tres trabajadoras y un trabajador se ofrecieron voluntarios para someterse a una huelga de hambre que duraría más de dos meses y movería organizamos internacionales.

Pese a eso, la respuesta del Estado Salvadoreño ha sido lenta.

Después de dos semanas en huelga de hambre una compañera decidió abandonar, las demás continuaron y el 5 de febrero, tras 29 días sin ingerir alimentos sólidos, lograron ser atendidas por el ministro de Trabajo, Rolando Castro. En la reunión Castro les hizo una serie de compromisos, los cuales no ha cumplido, afirma el colectivo.

"Desayunamos bien, que después no vamos a comer nada, nos dijo la compañera Nury", cuenta Lucía Torres, una de las trabajadoras que se sometió a la huelga de hambre por 55 días. Pero, asegura que no puedo desayunar, ese día, no pudo comer nada por los nervios. Sabía que su cuerpo se sometería a una enorme presión que podría pasarle factura con el tiempo.

Nuria Martínez y José Rivas mantuvieron su huelga de hambre por 64 días, sus cuerpos están débiles y han desarrollado condiciones que podrían seguirlos el resto de sus vidas. Pero afirman que han logrado que se conozca lo que los obreros viven y cómo se han violentado, no solo derechos laborales, sino también a la salud, vivienda y seguridad social.

Las trabajadoras también consideran que su caso ya ha visto avances. El pasado miércoles recibieron a la jueza Daisy Abrego, del juzgado primero de lo laboral, para comenzar con una inspección el procesos de sus demandas.

"Nos sentimos victoriosos. La huelga se detiene, pero la lucha y la toma de Florenzi las mantenemos", afirmó Rivas, y agregó que pese a su condición de salud, seguirán velando por que cumplan todos sus derechos.

Ahora, estas trabajadoras comienzan el proceso para volver a ingerir alimentos. Después de tanto tiempo, sus cuerpos se resisten, pero con ayuda de doctores voluntarios esperan recuperarse.