Trabajadoras del mercado San Miguelito, sin guardería ni clínica

Un grupo de treinta mujeres usuarias del Mercado San Miguelito solicitaron a la Alcaldía de San Salvador, a través del concejal Héctor Silva, de Nuestro Tiempo, que reanude los servicios de la clínica y del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) con el que contaban antes de que el mercado se incendiara, en septiembre de 2021.

En carta presentada por Silva, se menciona que “ambos espacios eran de suma importancia para las usuarias ya que representaban la principal fuente de acceso a servicios de salud y cuidados para ellas y sus hijas e hijos”.

Según Silva: “han pasado casi cuatro meses desde que perdieron esos servicios a causa del incendio y la administración aún no ha presentado ningún tipo de alternativa para el cuidado de las niñas y niños”. El concejal asegura que existen planes de reconstrucción del mercado a través de cooperación de China, pero a largo plazo. De momento, las trabajadoras explican que, aunque la infraestructura de la clínica y el CDI no se quemó, las autoridades no permiten utilizarlo porque todavía hay gases nocivos para la salud.

“Cuando llegó Mario Durán nosotros dijimos si nos podían abrir la guardería, por los niños, él nos dijo que sí. Después se quemó el mercado, se empezó a hablar con la administradora, con los que están de líderes, y dicen que están esperando una respuesta”, explicó una de las trabajadoras que pidió no mencionar su nombre.

Ella cuenta que los servicios de salud se siguen dando, pero con recursos limitados. “La doctora tiene una mesita y ahí mira a los pacientes porque hay mucha gente que tiene su control ya sea por hipertensión o diabetes”. Sin embargo, no hay infraestructura adecuada para hacerlo.

Han intentado buscar solución para el problema por diferentes vías, según dice. “Solo nos dicen que sí y que sí, pero, ¿desde cuándo estamos esperando?, cuestionó.