Trabajadoras sexuales sin garantías para evitar violencia

El Salvador no cuenta con ninguna normativa que regule el trabajo sexual ejercido por diversas mujeres a nivel nacional, pese a que esto conlleva a una situación de vulneración de sus derechos. Así lo denunció el movimiento Orquídeas del Mar, con base a un reciente mapeo de leyes y cuyo resultado hicieron público ayer.

La investigación del trabajo sexual en el país indica que ejercerlo no es considerado un delito; sin embargo, tampoco ha sido reconocido como legal. Esto genera que no haya una disminución del estigma y discriminación al que se enfrentan estas mujeres y por ende que no reciban respeto y garantía de sus derechos laborales.

Orquídeas del Mar, que acoge al 21 % de aproximadamente 44,972 mujeres que laboran sexualmente a nivel nacional, denuncia un contexto de vulneración estructural de sus derechos , que se ve manifestado desde el acceso al sistema de salud hasta el camino hacia instituciones encargadas de garantizar la justicia.

Con frecuencia las denuncias de estas mujeres son desestimadas como no justificadas, poco graves o sin posibilidad de obtener la respuesta favorable en los casos señalados, tampoco es respetado su derecho al debido proceso. El movimiento revela que ha recibo reiteradas denuncias sobre situaciones de abuso de autoridad, violencia institucional y discriminación por parte de la Policía Nacional Civil (PNC). Esto ha sido recopilado a través de los testimonios de compañeras que han sufrido acoso de agentes policiales y soldados mientras realizan su trabajo.

Lo que buscan las mujeres integradas al movimiento es el reconocimiento al trabajo sexual autónomo y que sean atendidas las recomendaciones de organismos internaciones en el tema. De igual forma, el respeto a sus derechos, el trato igualitario entre los géneros, y la no discriminación, la libertad y la salud sexual y reproductiva.