Trabajadores critican lenta aplicación de reforma de pensiones

El Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensión (COMTRADEFOP) se pronunció en contra de lo que consideran "incumplimiento" de la Reforma al Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP), pues los comités que vigilan el riesgo de las inversiones y las posibles mejoras al régimen no están funcionando.

Ricardo Soriano, vocero del movimiento, dijo que el comité de riesgos tendría que haberse elegido en 2017, tras la reforma que aprobó la Asamblea Legislativa. Pero se hizo hasta el 28 de agosto de 2017 y desde el 17 de octubre no se reúne.

Señaló que el comité en cuestión tendría que vigilar las tasas de interés de las colocaciones que realizan las AFP, aunque la mayoría de los fondos siguen siendo invertidos en el mismo Estado.

El otro es el comité actuarial que aún no se ha conformado, según COMTRADEFOP, por falta de voluntad del Banco Central de Reserva (BCR), aunque la que convoca a elecciones es la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Este tendría que ver por el funcionamiento del SAP y formas de mejorarlo.

De acuerdo con Soriano, el comité actuarial debería de estar discutiendo cambios o posibles reformas, por lo que se debe conformar, en vez de que se concentre la decisión en la Asamblea Legislativa.

"Este gobierno, así como está, se va a ir y no va a quedar elegido el comité actuarial y esa es la esencia de las pensiones, es el cerebro, los que saben del tema", dijo Soriano; señaló que a falta de comité no hay suficiente análisis e información técnica sobre el estado y el futuro del sistema de pensiones. Con lo cual no hay suficientes bases para una discusión.

"No estamos en contra de que los compañeros hagan marchas o vayan a la Asamblea. El problema es que van con los ojos ciegos", agregó. Para discutir en la Asamblea "necesitan un plan actuarial para saber cuánto va a haber a junio o a diciembre".

El comité también reclamó al BCR por la no emisión de un reglamento de inversiones, y señaló que las inversiones de las AFP siguen bajas, con lo cual las pensiones futuras no están creciendo.

Para febrero pasado, la rentabilidad del Fondo Especial de Retiro era de 3.7 %, según la SSF, mientras que el Fondo Conservador tenía un rendimiento de 3.97 %.

La reforma al sistema de pensiones también estableció que el fondo de pensiones se iba a separar en cuatro: uno especial de retiro con el dinero invertido para pagar pensiones anteriores. Los otros fondos se separarían de acuerdo con el riesgo: conservador, moderado y de crecimiento.

A febrero, la SSF solo ha reportado dos fondos, de retiro y conservador. Los que permiten más ganancias, pero más riesgo, siguen pendientes.