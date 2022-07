Trabajadores de Desechos Sólidos y del CAM de la Alcaldía de San Martín realizan cierre de la Unidad de Servicio Generales

Los trabajadores de Desechos Sólidos de la Alcaldía de San Martín cerraron esta mañana las instalaciones de Servicios Generales en protesta por las malas condiciones de trabajo, falta de equipos y herramientas de trabajo y a ellos se han sumado miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM).

La protesta no incluyó el cierre de la carretera Panamericana ya que según ellos no quieren afectar a personas que no tienen nada que ver con su problemática.

Sonia Mestanza, secretaria del sindicato de trabajadores de la alcaldía, dijo que esta es la segunda vez que realizan una protesta y que ha sido por los mismos temas. Mestanza señala malas condiciones laborales, acoso laboral y desigualdad salarial entre otros.

"Los trabajadores no tienen las mejores condiciones laborales, no tienen herramientas de trabajo y los trabajadores de mayor edad están siendo presionados para renunciar", comentó.

Foto: LPG/ J. Carbajal

Jorge Cárcamo, agente del CAM, dijo que no cuentan con apoyo para uniformes y zapatos, por lo que ellos deben "rebuscarse" para obtenerlos. También se quejó del jefe de CAM, Nelson Portillo, quien según Cárcamo trabaja de lunes a viernes y el fin de semana "no se aparece por ningún lado". El agente contó que ha llegado a amenazar con su arma a trabajadores de Desechos Sólidos.

Un trabajador de dicha unidad explicó que él es una de las personas que han sido llamadas para que firmen su renuncia voluntaria. También se quejó de las malas condiciones de trabajo y falta de equipo y herramientas de trabajo.

"Nos vemos afectados y ni el alcalde ni el consejo municipal nos quieren recibir", señaló. Dentro de toda la problemática no habrá recolección de basura este día y va por tiempo indefinido, según los trabajadores.

Los trabajadores dijeron que hay solo dos camiones en condiciones óptimas para recolectar la basura y que el resto están arruinados.

En un recorrido por el sector, La Prensa Gráfica pudo constatar la acumulación de basura en el sector oriente del plantel. El mismo emana mal olor. Los trabajadores piden que Medio Ambiente u otro organismo independiente llegue al lugar y levante un acta denunciando la contaminación.

Atrás del lugar hay una comunidad y una colonia. El mercado municipal está a 300 metros del lugar.