Trabajadores de alcaldía suspendieron labores

Miembros de la Asociación de Trabajadores Municipales (ASTRAM) del área de mantenimiento de la Alcaldía de Usulután suspendieron labores ayer como medida de presión para que el concejo municipal apruebe el presupuesto de este año, que incluye un aumento salarial para los empleados.La suspensión de labores afectó la recolección de basura y otros servicios en el municipio.Representantes de ASTRAM aseguraron que ha habido un retraso en la aprobación del presupuesto para este año y, por ende, en el desembolso de su incremento salarial.“El presupuesto no ha sido aprobado por el concejo, y lo necesitamos para que nos den los $30 de aumento salarial”, comentó Julio César Muñoz, secretario de ASTRAM.Dicho aumento fue prometido en época de campaña por el actual alcalde, Miguel Ángel Jaime, quien afirman se comprometió a aumentarles $30 anuales durante los tres años de su período.El primer aumento se cumplió el año pasado, por lo que en este mes esperan el segundo incremento.El alcalde se reunió al mediodía con representantes de ASTRAM, pero no llegaron a ningún acuerdo. Consultado al respecto, el jefe de comuna se negó a dar declaraciones a este periódico. Los empleados aseguran que el aumento fue establecido mediante un acuerdo firmado por el concejo y el alcalde, por lo que esperan que el incremento se vea reflejado en los próximos días.El paro no fue apoyado por los miembros del Sindicato de Trabajadores Municipales de Usulután (SITRAMUS) ya que aseguran que es necesario agotar otras medidas.Una fuente del concejo municipal sostuvo que no han aprobado el presupuesto debido a que aún no les han detallado el monto de este ni en qué se va a invertir.La fuente aseguró que el presupuesto del año pasado fue de $8 millones.