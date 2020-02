Trabajadores de diferentes instituciones gubernamentales denuncian despidos injustificados

Empleados de la dirección de Migración y Extranjería se reunieron ayer afuera de las instalaciones, y también el viernes de la semana anterior, para denunciar el despido de alrededor de 100 oficiales de migración destacados en el aeropuerto internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, y de otros puntos fronterizos terrestres. Los despidos ya están notificados pero serán efectivos a partir del 1 de marzo próximo, aseguraron los protestantes.

Según explicaron los afectados entre las justificaciones para la no renovación de contratos se encuentran "múltiples amonestaciones por el mal desempeño de su trabajo, además de informe suscrito por su jefatura inmediata, en fecha 17 de diciembre de 2019, con lo que se comprueba fehacientemente que ha incumplido en forma grave y reiterada los deberes inherentes a su cargo".

Sin embargo, ese argumento, señalan, es igual en todos las notificaciones emitidas, las cuales cuentan con la firma del Director General de Migración y Extranjería, Ricardo Ernesto Cucalón.

Algunos de los oficiales de migración a los que no se les renovará en el cargo "nominal y funcional" aseguraron que entre los cesados se encuentran personas que cuentan con incapacidad o sufren enfermedades crónicas.

"Tenemos una compañera que está con su pierna fracturada, algo que le sucedió cuando estaba laborando en frontera El Amatillo. Y mostrando ella las radiografías le dijo el que era jefe de control migratorio que a ellos eso no les importaba sino que lo que necesitaban era el recorte porque ella no estaba en la capacidad de ejercer su cargo porque estaba incapacitada desde septiembre del año pasado", señaló una de las afectadas con la no renovación de contratos.

Otra de las quejas, es que las faltas que aducen cometieron los empleados, en algunos casos aparecen reportadas para el mismo día, algo que a su juicio no sería posible.

Despidos en Economía

A finales de la semana pasada, también hubo despidos en el ministerio de Economía. La directora de FONDEPRO fue removida del cargo el viernes, sin previo aviso. Y también fueron despedidos otros directores de ese mismo ministerio.

Algunos exempleados relataron que el año pasado también cesaron del cargo a varios empleados de ese ministerio.

Otra de las instancias en donde se han registrado destituciones es en la Lotería Nacional de Beneficencia. Empleados en condición de anonimato confirmaron que hubo despidos en diciembre, pero que la semana pasada también volvieron a despedir a empleados de esa entidad.

Los empleados no conocen el total de personas que han sido despedidas, pero confirman que se han visto afectadas varias unidades de la institución.