Trabajadores del ISSS Amatepec denuncian reutilización de trajes especiales

Empleados del Hospital Amatepec, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) denunciaron que se están reutilizando los trajes tipo buzo que se asignan al personal para atender a los pacientes con covid-19. Dicho hospital fue uno de los primeros planteles designados por las autoridades para atender casos positivos de la enfermedad.

El trajes no han sido desinfectados, agregaron, y muchas veces están húmedos, con hongos y con mal olor, señala una denuncia publicada en redes sociales.

Miembros del personal dijeron que se les han asignado mascarillas KN95 no certificadas, que no pasan la prueba de sellado y que no son adecuadas para tratar a este tipo de pacientes.

Uno de los miembros del personal de este centro hospitalario confirmó a LA PRENSA GRÁFICA que le había tocado trabajar con uno de estos trajes reutilizados. Afirman que han pedido a la dirección que se corrija esta situación, pero que a la fecha no han tenido respuesta.

Falta de EPP

La falta de equipo de protección personal adecuado ha sido una crítica constante del personal (EPP) de salud durante la actual pandemia de covid-19. Sindicatos de diferentes hospitales se han pronunciado al respecto y lamentan que esto ha hecho que gran parte de los infectados y fallecidos por el virus sean precisamente personal de primera línea.

"Es importante que la población entienda que a nuestro personal de salud no le están dando el EPP adecuado para atender enfermos por covid", dijo el médico infectólogo Iván Solano.

En otros casos, los médicos y enfermeras han tenido que adquirir su propio equipo de protección. El EPP tiene una categorización, según el nivel de riesgo al que se ve expuesto el personal de salud.

El nivel 1 incluye higiene de manos, bata de médico abotonada, mascarilla quirúrgica, protección ocular, guantes para e el momento de examinar al paciente. Es el que se debe utilizar para atender casos de infecciones respiratorias agudas.

El nivel 2, para la atención de pacientes con sospecha o confirmados con infección de covid-19, requiere higiene de manos, gorro, respirador N95, protección ocular, gabachón no estéril idealmente descartable, e idealmente doble guante guantes no estéril.

El EPP nivel 3 se usa para que la atención de pacientes en unidades de medicina critica con sospecha o confirmados con covid-19. Además de la higiene de manos incluye gorro, respirador N95, protección ocular, gabachón no estéril descartable, idealmente overol con zapateras incluidas, nivel 3, idealmente doble guante no estéril, y zapateras aparte de las que incluye el overol.

Otro problema que se está reportando es que a los auxiliares de servicio no se les está proporcionando trajes nivel 3 y se les ha delegado la movilización de cadáveres, lamentó el médico salubrista y epidemiólogo Ricardo Lara.

A la fecha, al menos 44 miembros del personal de salud se incluyen entre los fallecidos confirmados por covid-19 en El Salvador. Un tercio de estas muertes corresponden a personal de enfermería, según datos dados a conocer esta semana por la Asociación de Enfermeras de El Salvador (ANES).

En los registros de la organización se incluyen a la fecha siete personas que laboraban en el Ministerio de Salud (MINSAL), cinco más trabajaban para el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y una persona más pertenecía al sector de atención militar.

Esos 13 decesos de personal de enfermería representan el 30 % del total de los 44 identificados hasta el viernes, entre los que se cuentan a médicos, motoristas y otros empleados que laboran en primera línea combatiendo la pandemia.

Protección según nivel de riesgo

El ISSS tiene lineamientos específicos de EPP según el nivel de riesgo para el personal de salud:

Nivel 1:

Bata de médico abotonada, mascarilla quirúrgica, protección ocular, guantes para el momento de examinar al paciente. Es el que se debe utilizar para atender casos de infecciones respiratorias agudas.



Nivel 2:

Para la atención de pacientes con sospecha o confirmados con infección de covid-19, requiere gorro, respirador N95, protección ocular, gabachón no estéril idealmente descartable, e idealmente doble guante guantes no estéril.



Nivel 3:

Para atención en medicina crítica, gorro, respirador N95, protección ocular, gabachón no estéril descartable, overol con zapateras incluidas, nivel 3, idealmente doble guante no estéril, zapateras.