Trabajadores del MOP redujeron labores por falta de pago de $48,000 en horas extras

Empleados del Ministerio de Obras Públicas (MOP) redujeron labores la mañana de este lunes como reclamo por la falta de pago de horas extras que realizaron en 2020 para atender la crisis sanitaria por covid-19.



Un empleado de la institución, quien solicitó anonimato por temor a represalias, dijo a LA PRENSA GRÁFICA que la reducción de las labores fue una medida de presión porque no tenían una respuesta clara de las autoridades del MOP sobre el pago.



“La razón de una reducción de labores hoy en la mañana fue por el no pago de horas extras a las que se comprometieron las autoridades del Ministerio de Obras Públicas. Este pago fue prometido en la pandemia, y ya vamos para más de dos años de retraso de ese pago”, dijo la fuente, quien conoce de cerca la problemática del pago.



El trabajador señaló que el tiempo laboral extra que no les han pagado se realizó durante las noches y en total el MOP adeuda $48,000 a 570 personas.



Al cierre de esta nota se conoció que la cartera de Obras Públicas se comprometió a pagar a los empleados durante la tarde del lunes y a partir de mañana, por lo que los trabajadores retomaron sus labores.

