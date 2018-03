Trabajadores rechazan “escalafón equitativo” del Ministerio de Salud

Lee también

El presidente del Colegio Médico de El Salvador, doctor Juan Antonio Tobar, criticó el accionar de la ministra de Salud, Violeta Menjívar, así como de los diputados de la Asamblea Legislativa, al dar una compensación económica en lugar del escalafón y un presupuesto desfinanciado, respectivamente.“La doctora (Menjívar) confirmó que lo que se aprobó no es un escalafón para aquellos que están abajo de $2,000, sino que es una compensación económica proporcional de acuerdo con una tabla que no han definido ni cómo va a ser”, dijo Tobar.El titular del Colegio Médico enfatizó que el actuar de los titulares del Ministerio de Salud (MINSAL) no fue correcto, ya que “lo jurídico, lo legal, es que se hubiese cumplido con la ley tal como estaba establecida y que cualquier modificación hubiera tenido que pasar por un proceso de reforma... cualquier institución tiene derecho a negociarla, pero no se hizo y se incumplió con la ley”.También, Tobar subrayó que, ante la aprobación del presupuesto general de la nación es que, “pareciera que los diputados desconocían que iba a ser así y ellos creían que el cumplimiento iba a ser del 100 % a aquellos de menos de $2,000. También los diputados, al aprobar el presupuesto desfinanciado que ahorita tienen, caen con una responsabilidad, porque han sido parte de una decisión legislativa de seguir adelante con este proceso de daño a la economía de los trabajadores del sector Salud”.De manera anticipada, el doctor Tobar subrayó que el Colegio Médico acompaña siempre cualquier iniciativa destinada a resolver o corregir esta problemática, la cual reitera que no tiene fundamento legal. Enfatizó en que las medidas jurídicas que sean necesarias aplicar se harán en su debido momento, de común acuerdo con los trabajadores del sector.Para los trabajadores y sindicatos, que habían depositado sus esperanzas en los diputados y partidos de oposición al Gobierno, la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2017, el pasado miércoles, fue una puñalada por la espalda a sus intereses, ya que les habían prometido que les respaldarían y no aprobarían ningún presupuesto en el que no estuviera la entrega en 100 % del escalafón.“Lamentamos que GANA, PCN y PDC incumplieran el acuerdo con los trabajadores y se prestaran a dar sus votos para aprobar un presupuesto desfinanciado e incumpliendo una ley vigente, como lo es la del escalafón. Presentaremos una demanda de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia, considerando que es un presupuesto desfinanciado y que viola una ley vigente como lo es la ley del escalafón. El presupuesto no ha sido elaborado para reformar leyes”, dijo Alex Carballo, secretario de Conflictos del Sindicato de Trabajadores del Hospital Bloom (SITHBLOOM) y miembro de la Unión de Trabajadores de la Salud Pública (USTRASPES).Carballo pidió, en representación de los sindicatos y trabajadores, que si ya se eligió un techo de forma ilegal, por lo menos respeten los porcentajes que dice la ley del escalafón.